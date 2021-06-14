Ripple (XRP) davası ne zaman?

Ripple davası için tarih karmaşası sürüyor. Ripple kanadının bir an önce çözüme kavuşmasını istediği XRP davası, SEC tarafından da takip ediliyor. Peki, XRP davası ne zaman görülecek? İşte, yatırımcının gündeminde yer alan o konu hakkında bazı bilgiler

RİPPLE (XRP) DAVASI NE ZAMAN?

Ripple, SEC davası için harekete geçti. Şirket yetkilileri, dava süreci için mahkemeye 18 Haziran’a kadar bir son tarih belirlenmesine yönelik dilekçe verdi. SEC ise 11 Haziran’daki açıklamasında, tüm verilerin gözden geçirilmesinin zaman aldığını aktardı. Dolayısıyla Ripple'ın 18 Haziran tarihi, “tek taraflı” bir istek olarak nitelendirildi.

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