Ripple Nedir Ve Ne Zaman Çıktı? Xrp Ne Demek? Kripto Para Ripple Coin Nasıl Alınır?

Ripple Chris Larsen tarafından kurulmuş olan bir kripto paradır. Brad Garlinghouse ve Chris Larsen C++ dili ile yazdığı bir kripto paradır. Şuan ki değeri dolar ve Türk lirasından daha fazladır.

Ripple Nedir ve Ne Zaman Çıktı?

Ripple bir kripto paradır. 2012 yılında Ripple Labs şirketi tarafından geliştirilmiş bir kripto paradır. Çıktığı günden beridir sürekli olarak değer kazanan kripto paralardan olan Ripple pek çok kişinin yatırım aracı haline gelmiştir. Ripple kısaca bir ödeme protokolü olarak da lanse edilir. Programlama dili olarak C++ ile yazılmıştır. Uluslararası döviz piyasasında para transferi açısından Ripple çok fazla kullanılmaktadır. Ripple şirketi günümüzde 300'den fazla finansal bir kuruluşa hizmet vermektedir.

Bllockhain teknolojisi ile korunan bir kripto paradır. Şuan ki güncel sürümü 2018 yılında yayınlanmıştır. Ripple en değerli olan kripto paralar arasındadır. ABD merkezli olan bir kripto paradır. Ripple internet aracılığı ile de para gönderilmeyi sağlamaktadır. Şuan bu kripto paranın orijinal yazarları arasında Arthur Britto, David Schwartz ve Ryan Fugger'dır. Ripple en güvenilir olan kripto paralardan bir tanesidir. Dünya'nın hemen hemen her yerinde ofisleri bulunan ünlü bir şirkettir. Ripple kripto parasının avantajları vardır. Buna göre düşük maliyetlerle çok kısa sürede uluslararası olarak para transferi bu kripto para üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Ripple coini değerli olduğundan dolayı bu coinin madenciliğini de yapan bir hayli fazladır. Ripple kripto para biriminin arkasında oldukça güçlü bir şirket yer alıyor. Bundan ötürü de en fazla rağbet gören kripto paralar arasında Ripple yer almaktadır. Büyük ödemelerde kolaylıkla transferi gerçekleştiren Ripple düşük maliyetlerle bu işlemleri gerçekleştirmektedirler. Transfer işlemlerinde diğer kripto para birimlerine göre komisyon ücreti daha da az olan bir kripto paradır. Bu coini satın almak da bir hayli kolaydır. Ripple para gönderme konusunda saniyede 1500 işlem yapabilen oldukça hızlı bir işlem gerçekleştirmektedir.

XRP Ne Demek?

Ripple şirketinin coinini almak isteyen kişiler XRP kavramı ile karşılaşmaktadır. XRP Ripple kripto parasının kısaltılmış halidir. XRP kısaca Ripple demektir. Dünya'nın en değerli kripto paraları arasında yer almaktadır.

Kripto Para Ripple Coin Nasıl Alınır?

Kripto para almak için öncelikle aracı şirketleri tercih etmelisiniz. Ülkemizde bu işi yapan pek çok firma bulunmaktadır. Bu firmalar genellikle kullanıcılardan kimlik doğrulaması istemektedirler. Öncelikle firmalardan bir tanesine üye olduktan sonra bu firmaya para aktarmanız gerekiyor. Bunun için para aktarma aracılı olan ünlü firmalar bulunmaktadır.

Direkt olarak kendi hesabınızdan da havale ya da EFT yaparak da para gönderimi yapabilirsiniz. Ripple coinini almak Türkiye'de yer alan firmalarda mümkündür. Bu firmalara üye olmadan önce ana sayfadan Ripple coininin olup olmadığını da mutlaka kontrol etmenizi öneriyoruz.

Ripple coini eğer bu şirkette varsa üye olduktan sonra belirli bir miktarda yatırım yapmanız gerekmektedir. Üyelik gerçekleştirince doğrulamayı da yapın. Ardından Ripple coinini üzerine gelerek burada al ve sat seçeneklerini göreceksiniz. Al - sat seçeneklerinden Al seçeneğine basarak güncel piyasada yer alan Ripple coininin değeri ile satın alma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bu işlemi yaptıktan aracı firmanın komisyon alacağını da unutmamalısınız.

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