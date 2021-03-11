Ripple davası ne zaman? XRP için kader günü bekleniyor

ABD sermaye piyasalarına yönelik otorite olan SEC, Aralık ayında finansal teknoloji şirket Ripple Labs’a XRP ihracı konusunda dava açmıştı. Dava ile birlikte kripto para XRP’de sert satışlar meydana gelmişti.

Genel kanı olarak ise davanın sonuçsuz kalacağı beklentisi hakim oluyor. SEC ve Ripple arasında herhangi bir anlaşma beklenmiyor.

SEC DAVASI NE ZAMAN?

SEC davayı XRP satışı kapsamında "yatırımcılara kayıtlı olmayan menkul kıymet satışı" gerekçesiyle başlatmıştı. Mahkeme nihai kararını 16 Ağustos'ta verecek.

YÜZDE 130 YÜKSELİŞ

Ripple 28 Ocak 2021 tarihinde 0,25 dolar seviyesinde işlem görüyordu. Davanın görüldüğü 23 Şubat tarihinde ise Ripple 0,58 dolar seviyesine kadar yükseldi. Böylece yaklaşık bir aylık sürede yüzde 130’un üzerinde primlenme yaşandı. Dava gelişmesiyle birlikte 23 Şubat tarihinde paradaki kayıp yüzde 7 olmuştu.

İŞLEMLERİ ASKIYA ALMIŞLARDI

SEC tarafından dava açılmasının ardından kripto para borsaları Ripple işlemlerini askıya almışlardı. Coinbase, OKCoin gibi kuruluşlar Ripple işlemlerini yapmamaya başladı. Dava sonrasında yeniden işlemlerin açılması beklentisi hakim durumda.

RİPPLE'DAN SEC'E YÖNELİK HALKA ARZ AÇIKLAMASI

Ripple, şirkete karşı yapılan bütün iddiaları reddederek, asla halka arz düzenlenmediğini belirtti. XRP’nin piyasaya sürülmesinin iddia edildiği gibi bir menkul kıymet satışı olmadığını belirten Ripple avukatları, bu tokenin aslında bedava dağıtıldığını ifade etti.

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