Rimac Automobili hangi ülkenin? Bugatti'yi satın alan Rimac Automobili markaları nelerdir?

Rimac Automobili, Hırvatistan merkezli bir elektrikli spor otomobil üreticisidir. Şirket, 2009 yılında Mate Rimac tarafından kurulmuş olup elektrikli spor otomobiller, aktarma organları ve batarya sistemleri üretmektedir. İlk modeli olan Concept One dünyanın en hızlı elektrikli üretim aracı olarak bilinmektedir. Şirketin merkezi Sveta Nedelja'da yer almaktadır.

HER ŞEY BİR OTOMOBİL PATLAMASI İLE BAŞLADI

Şirketin kurucusu Mate Rimac 21 yaşındayken, içten yanmalı motorlu 1984 model BMW E30'un bir yarış sırasında patlamasının ardından otomobillerin tasarımlarına odaklandı. Otomobil tasarımlarını değiştirmek yerine, kendi elektrikli güç aktarma organını inşa etmek için çok daha zorlu bir girişime başladı.

2011 yılında sadece bir avuç insanla Rimac Automobili'yi kuran Mate Rimac, şirketi uzman bir parça üreticisinden, 850'den fazla çalışanı istihdam eden seri üretim hiper otomobil ve teknoloji santrali haline getirdi.

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