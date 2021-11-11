Rifat Hisarcıklıoğlu: Bir araya geldiğimizde küresel güce dönüşebiliriz

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Forum çerçevesinde yapılan görüşmelerden elde edilen verilerin cuma günü Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenecek “Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi 8. Liderler Zirvesi”ne aktarmak istediklerini belirten Hisarcıklıoğlu, diğer yandan da şirketlerin bir araya getirerek iş görüşmeleri yaptıklarını söyledi. Türk TSO’nun 2019 yılında Nur-Sultan’da imzalanan anlaşma ile kurulduğunu anımsatan Hisarcıklıoğlu, kısa süre içinde, odanın, Türk Keneşi ailesinin en etkin kurumsal yapılarından hale geldiğinden bahsetti. Hisarcıklıoğlu, kuruluşundan kısa süre sonra, Kovid-19 salgınına rağmen, Taşkent, Bakü-Karabağ ve Budapeşte olmak üzere, 5 büyük iş forumu düzenlediklerini belirterek, şunları kaydetti: “Karabağ savaşı sırasında, Türk Ticaret ve Sanayi Odası başkanlarımız Bakü’ye gidip, Azerbaycan halkına, bu haklı mücadelesinde destek olduk.

Bu toplantımız ve tüm çalışmalarında Türk Keneşi Genel Sekreteri Sayın Baghdad Amreyev de hep bizimle oldu. Karabağ savaşında Azerbaycan’ın zaferinden sonra da, Türk Ticaret ve Sanayi Odası olarak, yine ‘Karabağ’ özel gündemiyle Bakü ve Karabağ’daydık. Zor günlerimizde Türk iş dünyası olarak birlikte hareket edebileceğimizi tüm dünyaya gösterdik. Türk Konseyi üye ve gözlemci devletleri olarak, 1.1 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe, 560 milyar dolarlık dış ticaret hacmine ve 160 milyon nüfusa sahibiz. Sadece bu rakamlar bile, bir araya geldiğimizde, nasıl büyük bir küresel güce dönüşebileceğimizi göstermektedir. Bu gücü harekete geçirmek için, önce aramızdaki iktisadi entegrasyonu tamamlamalı ve arttırmalıyız.”



FON OLUŞTURMA ÇALIŞMASI

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İstanbul’da düzenlenen forumda konuşan Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev de, “Bir fon oluşturma yolundayız. Umuyoruz ki devlet başkanlarımız tarafından Türk Konseyi Zirvesi’nde bu fon oluşturma kararı alınacak. Türk Dünyası için bir yatırım bankası oluşturulması ana görev. Türk devletleri arasında, şirketlerimizin ortak projeler yapabilmelerini mümkün kılmak ana amacımız. Aynı zamanda bir diğer odağımız da küçük ve orta ölçekli işletmeler. Bu işletmelere yardımcı olabilmek, bir arada çalışmalarını teşvik etmek için çalışmalar gerçekleştiriyoruz.”