Rezervasyonlar iptal edildi! 250 milyon dolar dağıtacak
ABD'li şirket Airbnb, coronavirus salgını nedeniyle seyahatlerin kısıtlandığı bugünlerde ev sahiplerinin zararını telafi etmek amacıyla 250 milyon dolar yardıma hazırlanıyor.
Cayma bedelinin yüzde 25’ini karşılayacak olan 250 milyon dolarlık yardım, rezervasyonları iptal edilen ev sahiplerine dağıtılacak.
14 Mart – 31 Mayıs tarihleri arasındaki rezervasyon iptalleri için geçerli olan yardım hamlesi Çin hariç tüm dünyada geçerli olacak.
Marka geçtiğimiz günlerde dünya genelinde 100 bine kadar sağlık çalışanına konaklama desteği sunacağını açıklamıştı.
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