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Burası ne İstanbul, ne İzmir, ne de Antalya... Rezervasyonlar aylar öncesinden doldu!

#Yayla#Bungalov#Yılbaşı

Bursa'da bin 200 rakımlı yaylada bulunan bungalov evlerde yılbaşını geçirmek isteyenler aylar öncesinden rezervasyonları doldurdu.

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Türkiye'nin en ünlü piknik ve mesire alanlarından biri olan Kocayayla, 400 dönümlük mera ve çayıra sahip. Bin 200 metre rakımda bulunan yayla bol oksijenli havası ile hastalar tarafından şifa bulmak için ziyaret ediliyor.

Burası ne İstanbul, ne İzmir, ne de Antalya... Rezervasyonlar aylar öncesinden doldu

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Yaylanın etrafı çam, gürgen, meşe ve alıç ağaçlarıyla çevrili. Kocayayla, ziyaret edenleri kendine hayran bırakıyor. Kocayayla'ya yapılan bungalov evler faaliyete girdi. Yaylada konaklamak isteyen vatandaşlar bungalov evlere büyük rağbet gösteriyor. Bu yaylada 23 adet bungalov ev bulunuyor.

Burası ne İstanbul, ne İzmir, ne de Antalya... Rezervasyonlar aylar öncesinden doldu

Yayladaki bungalov evlerde yılbaşını geçirmek isteyenler 3 ay öncesinden rezervasyonları doldurdu. Bungalov evlerin gecelik fiyatları 400 ila bin lira arasında değişiyor. Keles Belediyesi'nin işlettiği evler büyük ilgi görüyor.

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Burası ne İstanbul, ne İzmir, ne de Antalya... Rezervasyonlar aylar öncesinden doldu

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Yayladaki bungalov evlerin talep gördüğünü ifade eden Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, "Kocayayla'ya gelenler burada piknik ve gezinti yapıyorlar. Yürüyüş yapıp manzarayı seyrediyorlar. Talepler çok fazla. Tabiat harikası yayla herkesi cezbediyor" dedi.

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#Yayla#Bungalov#Yılbaşı

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