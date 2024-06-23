Restoranlardan bahşiş düzenlemesine destek

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Demirer yeni düzenlemenin kayıtlı ekonomi adına önemli bir adım olduğunu belirterek, “Pandemi dönemi ile başlayan, enflasyon ile tepe noktasına ulaşan önemli bir sorun var; servis personeline nakit olarak bırakılan bahşiş gelirleri azaldı. Yeni düzenleme buna çözüm olacak. Bahşişin kredi kartı ile ödenebilmesi ve işletme hesabına girmeden farklı bir hesapta toplanması, çalışanların gelirinde ciddi oranda bir artış yaratacaktır” diye konuştu.

Kaya Demirer

ZORUNLU DEĞİL GÖNÜLLÜ

Kaya Demirer, restoranlarda kredi kartı ile hesap ödeme oranının yüzde 95’lere ulaştığını vurguladı. Mevcut uygulamanın çalışanların kazançlarını erittiğini ifade eden Demirer, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak, çalışandan alınan hizmeti mükafatlandırmak amaçlı bir lütuf/armağan kapsamında verilen bahşişin kredi kartı yöntemiyle ödenmesi, mevcut yasalar çerçevesinde ancak hesap pusulalarında yer alan ‘servis ücreti’ namı altında mümkün. Bu bahşiş ücretin tanımı içinde değerlendirilmek durumunda kalıyor. Bu yüzden de yüzde 55 e varan kesintiler sonrasında çalışana aktarılan servis ücreti hak edişi oldukça azalıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte hizmet bedeli, müşteriler için zorunlu bir ödeme olmaktan çıkacak. Bahşiş de sadece yüzde 10’luk bir vergi kesintisi sonrası çalışanlara aktarılacak. Yani mevcut durumda servis ücreti adı altında zorunlu olarak tahsil edilen her 100 TL’de personelin eline net 45- 50 TL para geçiyor, önerilen gönüllülük esasına dayalı uygulama ile bu tutar 90 TL’ye çıkacak.”