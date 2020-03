Restoranlar paket servise hazır

Restoranlar, koronavirüsle mücadele nedeniyle başlatılan paket servis uygulamasına hazır. Daha önceden paket servisi olmayan işletmeler de çeşitli kurye firmalarla anlaşma yaparak geçici süreç için hazırlıklarını tamamladı.



İçişleri Bakanlığı, yayınladığı ek genelgeyle tüm lokanta, restoranlar ile pastane ve benzeri iş yerlerinin sadece "paket servis" ve "gel-al" benzeri şekilde çalışacağını belirterek müşterilerin oturmasına müsaade edilmeyeceğini bildirmişti.



Sektör temsilcileri, AA muhabirine yaptıkları açıklamada yeni ve geçici sürece ilişkin hazırlıkları paylaştı.



Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, restoranların zaten her zaman böyle bir hizmetinin bulunduğunu, bu yüzden sürece hazır olduklarını söyledi.



Genelgeden sonra ilk iş günü olması nedeniyle paket servis uygulamasının tam olarak dün denendiğini dile getiren Bingöl, ancak sanıldığı gibi paket serviste artış yaşanmadığını, hatta ciddi azalışlar görülebildiğini anlattı.



Bingöl, sektörde, ilk günden itibaren bu süreçte paket servisin artacağına dair bir beklentinin hakim olduğunu kaydederek, şu bilgileri verdi:

"Motokuryeler diğer çalışanlara göre neredeyse hiç izne yollanmayıp hızlıca bir hazırlık yapıldı. Hatta daha önceden paket servisi olmayanlar da kurye hizmeti veren çeşitli firmalarla anlaşıp paket servis hizmeti vermenin yollarını buldu. Ancak şu anda sektörden aldığımız bilgilere göre paket serviste bir artış olmadığı görülüyor. Bu nedenle restoranın paket servise yetişememe gibi bir durumu olmuyor."



Bingöl, paket serviste birçok site yönetiminin kuryeyi virüs nedeniyle içeriye almadığını, böyle bir sorunla da karşı karşıya kaldıklarını bildirdi



"PERSONELİN VE MÜŞTERİNİN SAĞLIĞI DÜŞÜNÜLEREK HAREKET EDİLİYOR"



Bingöl, bu süreçte firmaların ciddi hijyen önlemleri aldığını belirterek, işletmelerin personelinin ve müşterinin sağlığını düşünerek hareket ettiğini söyledi.

Bu kapsamda sektörün neredeyse tamamının işletmelerini belirli aralıklarla dezenfekte ettiğini dile getiren Bingöl, elemanlara virüs özelinde hijyen eğitimi verildiğini, ürüne an az nasıl temas edileceği konusunda titiz davranıldığını anlattı.



Bingöl, "Özellikle el temizliği ön planda tutuluyor; eldiven, maske ve bone kullanımı oldukça arttı. Özellikle kuryeler maske ve eldiven olmadan paketi götürmüyor. Çünkü iki yönlü bir risk var kuryeden de müşteriden de bulaşabilir. Onun için herkes azami derecede dikkat ediyor." dedi.



"EVİNE KAPANAN HALKIMIZ İÇİN SEFERBER OLDUK"



Tüm Dönerciler Derneği (DönerDer) Başkanı Muhammet Nezif Emek, döner işletmelerinin paket servis için hazır olduklarını ve tüm senaryoları çalıştıklarını söyledi.



Koronavirüs salgınını ülke olarak atlatana kadar hijyen kurallarına sıkı sıkıya sadık kalınmasını isteyen Emek, "Fiyatlarımızı, her zaman makul düzeyde tutarak, tüketiciye uyguladığımız fiyat politikamızla moral desteği vereceğiz. Sektörden de talebimiz budur. Ürünlerimizin kalitesinden ve hijyeninden taviz vermeden, evine kapanan halkımız için seferberiz." dedi.



Emek, evden siparişin artık lüksten çok ihtiyaç haline geldiğini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bugünlerde kuryelerimize büyük iş düştüğünün farkındayız. Kuryelerimizi belirli eğitimlerden ve sağlık kontrollerinden geçiriyoruz. Ürün teslimlerinde mutlaka maske ve eldiven kullanımına özen gösteriyoruz aynı zamanda bu koruyucu ekipmanların da değiştirilme sıklığına dikkat ediyoruz. Kişisel mesafe kuralına da hem müşterilerimiz hem kendi çalışanlarımızın sağlık güvenliği adına özen gösteriyoruz. Bu konudaki eğitim kitlerini üyelerimiz ve tüm başvuru yapan restoranlar ile paylaşıyoruz."



"YETERLİ KURYE MEVCUT, AKSAKLIK YAŞANMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"



Emek, tüm üyelerinin yeterli sayıda kuryesinin bulunduğunu, bu konuda herhangi bir eksiklik nedeniyle aksama yaşanmasının söz konusu olmadığını vurguladı.



Vatandaşların bu konuda müsterih olması gerektiğini vurgulayan Emek, "Bunun yanında bazı üyelerimiz yeni paket servis noktalarını faaliyete geçirme hazırlığını yapıyor. Sektördeki tüm süreci yakinen takip ediyoruz." diye konuştu.



Emek, "Salgını atlatana kadar tüm vatandaşlarımızın zorunlu olmadan evden çıkmamasını istiyoruz. Bizler dönerciler olarak vatandaşlarımızın geleneksel lezzeti olan döneri evlerine güvenle ulaştırmaktan mutluluk duyarız." ifadelerini kullandı.