Restoranlar fiyatları sabitlesin çağrısı

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin iş dünyasına yaptığı enflasyonla mücadele çağrısına ilk yanıt marketlerden gelmişti. Ulusal ve yerel çok sayıda market zinciri, belli sürelerde fiyat sabitlemesi ve indirime giderek Bakan Nebati’nin çağrısına olumlu yanıt vermişti. Bakan Nebati, önceki günkü KGF lansmanında iş dünyasının temsilcilerine seslenerek farklı sektörlerden de bu çağrıya olumlu yanıt beklediklerini yineledi.

Dün Tüm Restoran ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, sektöründeki şirketlere Bakan Nebati’nin çağrısını yineledi. TÜRES Başkanı Bingöl sektöre, “Son dönemde birçok emtia ve girdi fiyatında gerileme yaşandı. Dolardaki hareketlilik duruldu. Bu nedenle tüm restoran ve lokantalara ramazan ayına kadar fiyat sabitleme çağrısında bulunuyoruz. Gelin, enflasyonla mücadelede hep beraber elimizi taşın altına koyalım” diye seslendi.

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RAMAZANA AZ KALDI

Ramazan ayının başlamasına yaklaşık 2,5 ay kaldığını hatırlatan Bingöl, bu süreçte fiyatların artırılmamasının tüketicilere yönelik önemli bir destek olacağını vurguladı. Bilgöl, işletmelerle ilgili şikayetler aldıklarını da hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı: “Orta gelirlilere hitap eden restoran ve lokantalarda tüketicilerin sürpriz fiyatlarla karşılaştığına dair şikayetler alıyoruz. Müşterilerin yüksek ve sürpriz fiyatlarla karşılaşmamaları için işletmelere, kapılarına menüleri asmaları çağrısında bulunuyoruz. Bu konuda girişimlerimiz de olacak. Gelen müşteri oturmadan fiyatlara bakabilsin ve sonradan bir sürprizle karşılaşmasın.”

SABİTLEME DON KİŞOT’LUK OLUR

Ramazan Bingöl’ün “fiyat sabitleme” çağrısını Hürriyet’e değerlendiren restoran işletmecileri ise sürecin zincirin ilk halkasından başlaması gerektiğini belirterek, “Keşke yapabilsek ama bu, uygulanamaz bir hayal” karşılığı verdi. Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TÜRYİD) Başkanı Kaya Demirer, bu çağrıyı “Rasyonellikten uzak bir yaklaşım” olarak nitelendirdi. “Girdiler sabit değilse fiyatların sabitlenmesi gibi bir denklem düşünülemez” diyen Demirer, şöyle devam etti: “Biz fiyatları misafirlerimizin alım gücüne göre belirliyoruz. Giderlerimi ödeyebilir miyim, kalanla yatırım yapabilir miyim diye bakıyor, kalan fark eğer müşterinin alım gücünü aşıyorsa zaten feragat ediyoruz. Ancak bu şartlarda fiyatları sabit tutmanın intihara teşebbüsten farkı yok. Bu, Don Kişot’luk olur.”

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Ramazan ayı çerçevesinde çağrıyı olumlu bulduklarını da ekleyen Demirer, “Bu makul olabilir. Çünkü ramazanda genellikle iftar menüleri fiks oluyor. Bunu yapabiliriz. Bekleyelim, görelim” ifadelerini kullandı.

Kaya Demirer

RAMAZANI SABİT FİYATLA GEÇİRİYORUZ

Köşebaşı Restoranları Kurucusu Ali Akkaş da fiyat sabitlemeye yönelik “Ne yazıkki içinde bulunduğumuz enflasyonist ortam nedeniyle çok mümkün olan bir uygulama değil. Keşke yapabilsek ama kiralar artıyor, asgari ücret artıyor, girdiler yükseliyor ve işletmelerin sabit fiyat uygulaması imkansız hale geliyor” yorumunu yaptı. Ramazan Bingöl’ün ramazan ayı için yaptığı çağrıyı da değerlendiren Akkaş, şöyle konuştu: “Biz ve bizim gibi bir çok işletme zaten Ramazan ayını sabit fiyatla geçiriyor. Sunduğumuz fiks menülerle Ramazan ayı boyunca sabit fiyatla hizmet sunuyoruz. Fiyatlarımızı girdi maliyetleri belirliyor ve mecbur kalmadıkça aynı fiyatla devam ediyoruz. Elbette herkes en iyi hizmeti en makul fiyatla sunmaya çalışıyor. Sonuçta piyasada rekabet var.”

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Ali Akkaş

‘DENGE KORUNURSA KATKI SAĞLARIZ’

Kirpi Café Genel Müdürü Caner Dınız, Ramazan Bingöl’ün çağrısına, “Yapılabilir ama diğer girdileri de sabitlemek gerekiyor” şeklinde yanıt verdi. Fiyat sabitlemenin kaynağından itibaren yapılması gerektiğini, zincirin en uçtaki halkanın böyle bir karar vermesi durumunda zarar edeceğini ifade eden Dınız, ramazan ayı için katkı sağlanabileceğini sözlerine ekledi. Dınız, “Toplumsal katkı sağlayacak her şeye varız. Yeter ki birtakım şeylerin dengeleri korunabilsin. Yumurta iki liradan beş liraya çıkınca siz yapamıyorsunuz. Ramazan ayı çerçevesinde bu çağrıya katılabiliriz” diye konuştu.

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Caner Dınız

‘MATEMATİK TUTMAZ’

Fire Room Kurucu Ortağı Hazer Amani ise artan maliyetler karşısında fiyat sabitlemenin mümkün olamayacağını vurguladı. “Hammadde fiyatları sabitlenirse biz de restoranlarımızda memnuniyetle fiyat sabitlemesiyaparız” diyen Amani, belli bir matematik tutturmaya çalıştıklarını anlattı. Amani, “Orta segment restoranlarda pahalılık var. İyi yemeğe erişimin yaygınlaşması için sokak lezzetleri işine girdim ama girdi maliyetleri nedeniyle bu alanda da fiyatlar artıyor. Benim için önemli olan ulaşılabilir lezzetler yapmak. Matematik tutarsa elbette memnuniyetle sabitleme yapılır” dedi.

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Hazer Amani