Resmi Rezerv Varlıkları, temmuzda arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020 temmuz dönemi uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıkladı. Buna göre; Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 4,5 artarak 90,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 1,4 azalarak 45,1 milyar dolar olarak kaydedilmiş, altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 11,5 artarak 43,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 17,1 artarak 24,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu tutarın 19,8 milyar dolar anapara, 5,1 milyar dolar faizden oluştu. Ayrıca, Merkez Bankası’nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri 58,2 milyar dolar olup, söz konusu tutarın 15,0 milyar dolar bir ay vadeli oldu.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 22,1 artarak 34,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.