Resmi Gazete'deki hayati takograf detayı: Suistimallerin önüne geçilecek

Geçtiğimiz hafta içerisinde; Manisa, Balıkesir ve Uşak'ta meydana gelen, 21 kişinin hayatını kaybetmesine onlarca kişinin de yaralanmasına yol açan otobüs kazaları sonrası tüm gözler otobüs firmalarına ve yol güvenliğine çevrildi.

Otobüs kazaları sonrası, aracın ne kadar süreyle kullanıldığını, şoförünün kaç saat çalıştığı, hangi hızda gittiği gibi bilgileri gösteren takograf cihazlarına yapılan müdahaleler de tartışılmaya başlandı.

Firmaların, günde en fazla 9 saat çalışması gereken şoförleri daha fazla çalıştırabilmek için 'takograf kartı değiştirmek gibi' çeşitli yöntemlere başvurdukları ortaya çıktı.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

İlgili mevzuatın; sonu facialarla biten, kötü amaçlı yöntemlerle 'aşılması' üzerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da harekete geçti.

Bakanlık; takograf cihazlarındaki suistimallerin önüne geçebilmek için, Takograf Cihazları Servis Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğinin 9'uncu maddesine yeni bir fıkra ekledi.

Yeni eklenen fıkra şöyle;

“(14) Servisin yetkisinin iptal edilmesi durumunda hiçbir servis kartı kullanılmaz. Teknik personelin yetkisinin iptal edilmesi durumunda ise yalnızca ilgili personele ait servis kartı kullanılmaz. Her iki durumda da servis, iptal tarihinden sonraki 5 inci iş gününün mesai saati bitimine kadar ilgili il müdürlüğüne kullanım süresi dolmamış ilgili servis kartını/kartlarını teslim eder. Bu süre içerisinde teslim etmeyenler hakkında 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanunun 6’ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen idari para cezası uygulanır.”

PEKİ NE ANLAMA GELİYOR?

Yeni yönetmelik maddesinin ne anlama geldiğini ise Takograf Uzmanı ve Güvenli Ulaşım İnisiyatifi Platformu üyesi Bilal Yeşil'e sorduk.

TAKOGRAFTAKİ ÖLÜMCÜL SUİSTİMAL!

hurriyet.com.tr'ye konuşan ve takograftaki 'oyunları' anlatan Yeşil şu tespitlerde bulundu:

*Takograflar servislerinin yetkileri iptal ediliyor, buna bağlı olarak da serviste çalışan personelin takograflar kartları da iptal ediliyor. Eğer bunların sürelerinin dolmasına varsa, bakanlığı geri iade edilmesi gerekiyor. Bu yapılmadığı için bir takım suistimallere yol açıyordu.

"YASA DIŞI KULLANIMININ ÖNÜNE GEÇİLDİ"

*İade edilmediği için bu kartlar kullanılarak yasa dışı işlemler yapılıyordu. Bunu önlemek için çıkarılmış bir yönetmelik değişikliği… Bundan sonra yetki belgesi iptal edilen takograf servisleri ve buna bağlı olarak personele ait servis kartları varsa bakanlığa geri iade edecekler ki, yasa dışı şekilde kullanılmasın. Bu durum uzun zamandır gündemdeydi, ne yazık ki çok zaman sonra adım atıldı.

"ARIZALI KARTLARIN DA İADESİ İSTENMELİ"

Yeni yönetmeliğin oldukça yerinde olduğunu belirten Yeşil şu uyarılarda da bulundu;

*Aynı uygulamanın takograf sürücü kartları için de yapılması gerekir. Çünkü sürücü, kartı arızalanmadığı halde 'Benim kartım arızalandı' diyor ve yenisini talep ediyor. Böylelikle elinde iki tane sürücü kartı oluyor. Yani sürücü kartının kaydı dışında arızalı kartın da geri iade edilmesinde fayda var.

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