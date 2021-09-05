Resmi Gazete'de yayımlandı! Orta Vadeli Program onaylandı

Türkiye'nin üç yıllık ekonomi yol haritası niteliğini taşıyan Orta Vadeli Program açıklandı. Cumhurbaşkanı onayıyla açıklanan Orta Vadeli Program'a göre; Türkiye ekonomisinin 2021'de yüzde 9, 2022'de yüzde 5, 2023 ve 2024'te yüzde 5.5 büyümesi öngörülüyor.



3 YILLIK BÜYÜME TAHMİNLERİ

2021 büyüme tahmininin yüzde 9 olduğu programda, ekonominin 2022'de yüzde 5, 2023 ve 2024'te yüzde 5.5 büyümesi öngörülüyor.

İŞSİZLİK TAHMİNİNDE DÜŞÜŞ

İşsizlik 2021'de yüzde 12.6 olarak tahmin ediliyor. 2022 işsizlik hedefi yüzde 12, 2023 işsizlik hedefi yüzde 11.4, 2024 hedefi ise yüzde 10.9.

ENFLASYON ORANLARI DÜŞECEK

Programda 2021 için enflasyon hedefi yüzde 16.2. 2022'de yüzde 9.8 olarak tahmin edilen enflasyonun 2023'te yüzde 8, 2024'te yüzde 7.6 olması hedefleniyor.



İHRACATTA REKOR ARTIŞ TAHMİNİ



İhracattaki artışın yılın kalan aylarında sürmesi ve 2021 yılında ihracatın yüzde 24.4 oranında artarak 211 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.



İTHALATTA DÜŞÜŞ ÖNGÜRÜSÜ



2021 yılında ithalatın yüzde 17.5 oranında artarak 258 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.



CARİ İŞLEMLER AÇIĞI



2021 yılında cari işlemler açığının GSYH'ya oranının yüzde 2.6 seviyesinde gerçekleşmesi beklenmektedir.

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