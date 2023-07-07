×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Resmi Gazete'de yayımlandı: KDV oranlarında artışa gidildi

Güncelleme Tarihi:

#KDV#Resmi Gazete#KARAR
Resmi Gazetede yayımlandı: KDV oranlarında artışa gidildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2023 05:02

Katma Değer Vergisi’ne (KDV) artış yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Haberin Devamı

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre; Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın (a) bendinde kapsamı belirtilen mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 18’lik KDV, yüzde 20; (b) bendinde kapsamı belirtilen mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 8’lik KDV ise yüzde 10 olarak yeniden belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yürütmesinde, 3605 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28’inci maddesi gereğince verilen karar, 10 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#KDV#Resmi Gazete#KARAR

BAKMADAN GEÇME!

Threads sosyal medya alemine bomba gibi düştü Twitterın tahtını devirebilecek mi Zuckerberg büyük konuştu, Musktan yanıt gecikmedi

Threads sosyal medya alemine bomba gibi düştü! Twitter'ın tahtını devirebilecek mi? Zuckerberg büyük konuştu, Musk'tan yanıt gecikmedi

#Threads
Sivrisinekleri anlama rehberi: Bizi neden ve nasıl ısırıyorlar ‘Bazı insanların gerçekten sivrisinek mıknatısları var…’

Sivrisinekleri anlama rehberi: Bizi neden ve nasıl ısırıyorlar? ‘Bazı insanların gerçekten sivrisinek mıknatısları var…’

#Sivrisinek
Baba, çaldığım Picassoyu geri vermeme yardım eder misin 54 yıl önce ortadan kaybolan tablonun film gibi hikâyesi...

'Baba, çaldığım Picasso'yu geri vermeme yardım eder misin?' 54 yıl önce ortadan kaybolan tablonun film gibi hikâyesi...

#Pablo Picasso