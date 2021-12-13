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Resmen akın ettiler... Edirne’de yılbaşına kadar otellerde boş oda kalmadı

#Bulgaristan#Edirne#Turizm
Resmen akın ettiler... Edirne’de yılbaşına kadar otellerde boş oda kalmadı

Bulgaristan’dan yeni yıl alışverişi için Edirne’ye akın eden turistler, kentteki otellerde yılbaşına kadar boş yer bırakmadı. Türkiye Otelciler Birliği Edirne Temsilcisi Gökhan Balta, yoğun bir Bulgar turist akını olduğunu belirterek, "Edirne’de otellerde toplam 2 bin 500 yatak sayımız bulunuyor. Bunların tamamı Bulgar turistler tarafından rezerve edilmiş durumda" dedi.

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Türkiye’de döviz kurlarının artmasıyla birlikte, Edirne’ye komşu Bulgaristan’dan alışveriş yapmak için gelen turistlerin sayısı her geçen artıyor. Özellikle yılbaşı öncesi alışveriş yapmak için düzenlenen turlar ve özel araçlarıyla kente gelen binlerce Bulgar turist, sokak aralarındaki iş yerleri ve marketlere kadar açık olan hemen her yerden, iğneden ipliğe her şeyi valiz ve torbalarla satın alırken, esnafın da yüzünü güldürdü.

'YILBAŞINA KADAR OTELLERDE BOŞ ODA KALMADI’

Türkiye Otelciler Birliği Edirne Temsilcisi Gökhan Balta, yoğun bir Bulgar turist akını olduğunu belirterek, kentteki otellerde yılbaşına kadar boş oda kalmadığını söyledi. Balta, "Edirne’de otellerde toplam 2 bin 500 yatak sayımız bulunuyor. Bunların tamamı Bulgar turistler tarafından rezerve edilmiş durumda" dedi.

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Otel işletmecisi Mustafa Altunhan ise, "Bizim ve diğer otel işletmecisi arkadaşlarımızın yılbaşına kadar otelleri dolu. Edirne’de otellerimiz yüzde 100 dolu. Bulgaristan’dan yılbaşı alışveriş için gelenler çok ve bu yüzden kentte gelip konakladıktan sonra alışverişlerini yaparak ülkelerine dönüyorlar. Benim Bulgaristan’da otellerim var ve orada iş yapıyorum. Orada Bulgar vatandaşlarıyla konuştuğumda, ’alışverişe gidiyoruz’ diyorlar. Çılgınca alışveriş yaparak bagajlarını dolduruyorlar" diye konuştu.

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Bu arada Bulgar turistler, yeni yıla Edirne’de girmek için eğlence merkezlerinde de yılbaşı eğlencesi için rezervasyonlar yaptırdı. 

'BİZE UCUZ GELİYOR, NE BULDUYSAK ALDIK’

Bulgaristan’dan yılbaşı alışverişi için düzenlenen turla Edirne’ye gelen soydaşlardan Belgin Ahmetova da kaliteli ve ucuz buldukları her şeyi satın aldıklarını söyledi. Ahmetova, "Yılbaşı alışverişi için geldik, ne bulduysak onu aldık. Ama en çok baklava satın aldık. Turla geldik ve burada her şey çok kaliteli. Bize ucuz geliyor. Yılbaşını buradan yaptığımız alışverişler ile geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

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'2 BİN EURO BOZDURDUM, HEPSİYLE ALIŞVERİŞ YAPACAĞIM’

Bulgaristan’dan özel aracıyla gelen Nazlı Ahmetova ise yılbaşı alışverişi için 2 bin euro bozdurup hepsiyle alışveriş yapacağını söyledi. Ahmetova, "Bulgaristan’dan Edirne’ye çok gelen var, lira düştüğü için. Yılbaşı alışverişini tamamen buradan yapıyoruz. Tüm ihtiyaçlarımız alıyoruz. Turlar da düzenleniyor ama biz kendi aracımızla geldik. Ben 2 bin euro bozdurdum ve hepsiyle alışveriş yapacağız. Edirne’de 2 gün kalacağız" dedi.

Kadir Kalinova da, "Fiyat uygun olduğu için her şey satın alıyoruz. Bugün 10 bin liralık alışveriş yapacağız. Hem kendi hem de yakınlarımız için alışveriş yapacağız. Yılbaşı alışverişi için tekrar geleceğiz. Türkiye’de her şey çok güzel" diye konuştu.

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#Bulgaristan#Edirne#Turizm

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