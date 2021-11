Resmen akın ettiler! 1 milyona ulaştı... Kentte yoğunluk oluştu

Ali Can ZERAY- Resul ORUÇOĞLU/ EDİRNE, (DHA)

Ali Can ZERAY- Resul ORUÇOĞLU/ EDİRNE, (DHA)

Haberin Devamı

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndan 1 Ocak- 27 Kasım’da 1 milyon Bulgar turist, Edirne’ye geldi. 700 bini Kapıkule, 300 bini de Hamzabeyli’den olmak üzere özel araç ve turlar ile kente giriş yapan Bulgar turistler, sınır kapılarında da yoğunluk oluşturdu. 1 Bulgar levası’nın 7 liraya yükselmesiyle iğneden ipliğe tüm ihtiyaçlarını Türkiye’den karşılayan turistler için esnaf da harekete geçti ve Bulgarca tanıtımlarını artırdı.

Gözden Kaçmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası iş birliği terörle mücadelede hayati önemdedir Haberi Görüntüle

'BULGARİSTAN’I GİYDİRİYORUZ'

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, hafta sonları Bulgar turist sayısının 12 bini bulduğunu ve kişi başı 500 euro harcandığını belirtti. Kent pazarında kadın ve erkek giyim ürünleri satan esnaftan Serkan Şen, işlerinin 3 kat arttığını belirterek, "Leva’nın yükselmesi bizim yüzümüzü güldürdü. İşlerimiz katı arttı. Pazardan ilk kez son 20 gündür zevk alarak iş yapıyoruz. Devamını bekliyoruz. Tamam bizim paramız onlara göre düşük ama kalite olarak çok üstünüz. Şu anda en çok mont satıyoruz şu anda. Bunun yanında Bulgaristanlı ya da Yunanistanlı turistler pazarlık da yapmıyor. Şu anda Bulgaristan’ın yüzde 100’ünü giydiriyoruz, tamamen bize endeksliler" dedi.

Pazarcı esnafından Mehmet Demir de "Leva yükseldikten sonra işlerimiz çok iyileşti. Bizden alıp orada satıyorlar dolayısıyla bize de yarıyor. Başka pazarda bu kadar iş yapamıyoruz. Gelip 5-10 tane birden alıyorlar. Eskiden işlerimiz bu kadar değildi. Özellikle leva yükseldikten sonra arttı. Geçen seneye göre fiyatlarda artış yaptık. Biraz zorlanıyoruz ama Bulgar müşteri sayesinde para kazanıyoruz" diye konuştu.

Haberin Devamı

'EN ÇOK BAKLAVA SATIN ALIYORLAR'

Bulgar turistin gıda olarak en çok baklava satın aldığını söyleyen Muhammed Kaplan ise "Döviz yükseldiği için Bulgaristan’dan gelen turistler, kendi paralarını burada değerlendiriyor. Biraz daha iş oluyor ve ekonomi canlanıyor. Bu şekilde ayakta durmaya çalışıyoruz. Bulgar ve Yunan olmasa esnaf, çok sıkıntı çeker ve herkes birbirini seyreder. En çok baklava, yufka alıyorlar. Hem daha ucuz hem de daha kaliteli olduğu için tercih ediyorlar" dedi.

Ezgi Çeçe de "İşlerimiz çok güzel, aşırı derecede yoğunluk var. Genellikle Bulgar müşteri yoğunluğu var. Baklava ve yufka satıyoruz. Özellikle yufkayı yok satıyoruz. Leva’nın artmasından dolayı yabancı müşterilerimiz son dönemde çok arttı" diye konuştu.

Haberin Devamı

'HER ŞEY ÇOK UCUZ'

Bulgaristan’ın Plovdiv kentinden alışverişe gelen Gergana Lazarova, ülkelerine göre Edirne’de her şeyin daha ucuz olduğunu belirterek, "Edirne’ye alışveriş yapmaya geldik. Burada her şey çok ucuz. Mont ve çorap aldım. Alışverişe devam ediyorum. Her cuma buraya gelip, alışveriş yapıyoruz. En çok çorap alıyorum. Burada ürünler hem kaliteli hem de ucuz. Bulgaristan’da o kadar kaliteli değil" dedi.

Bulgaristan’ın Şumnu şehrinden gelen Gülçin Mehmedova da "Uzun yoldan geldik. Ne beğenirsek alıyoruz. Fiyatlar bize göre çok uygun. Burada ürün biraz daha kaliteli. Bizim orada artık çoğu kişi buradan giyiniyor, diyebiliriz" diye konuştu.

Haberin Devamı

Bulgar yetkililerin sınırda araçlarını kontrol ettiğini ve 300 eurodan fazla alışveriş yapıldığında ülkeye giriş izni verilmediğini belirten Müjgan Mustafa ise "Yiyecek, içecek ve giyecek aldık. Bayağı para harcadık, aldıklarımız 500 euroyu buldu. Şu an fiyatlar önceki haftalara göre biraz pahalı. Bulgar tarafında genelde 300 euroyu geçmediği sürece gümrükte sorun çıkmıyor" dedi.