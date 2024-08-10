Resesyon endişeleri azalınca küresel piyasalar sakinleşti

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Ortadoğu’da artarak devam eden gerilimin ABD’nin resesyona gireceğine yönelik beklentilerle birleşmesi, küresel piyasalara hafta başında ‘kara pazartesi’ yaşatmıştı. Geçen haftayı bu endişelerle sert düşüşle kapatan borsalar, yeni haftaya kayıplarını daha da artırarak başlamıştı. Önceki gün açıklanan işsizlik maaşı başvuruları verilerinin ardından resesyon endişeleri azalınca, pay piyasalarında pozitif bir seyir izlenmeye başladı.

Buna göre, ABD’de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 3 Ağustos ile biten haftada 233 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı geçen hafta önceki haftaya kıyasla 17 bin kişi azaldı.

ABD’DEN GELEN VERİ RAHATLATTI

Analistler, önceki günkü haftalık işsizlik maaşı başvurularının piyasaları rahatlattığını ancak ABD’de gelecek hafta açıklanacak enflasyon verisinin de piyasaların yönü açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

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BIST 100’DE BANKALAR ÖNCÜLÜĞÜNDE DÜŞÜŞ

Öte yandan, Borsa İstanbul’da dün satışlar derinleşti. BIST 100 endeksi yüzde 1.6’yı aşan değer kayıpları yaşarken yeniden 10 bin puanın altına geriledi. Bunda, bankacılık endeksinde yüzde 4’ü aşan düşüş etkili oldu.