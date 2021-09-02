‘Renkli’ pamuk umudu

SON yıllarda kendini daha güçlü hissettiren iklim krizi üretim süreçlerini riske atıyor. Kuraklık, sel, dolu, yangın ve fırtınalar tarım arazileri üzerindeki baskıyı arttırıyor. Türkiye de iklim krizinin etkilerini oldukça şiddetli yaşıyor. Tüm bunlar üretim süreçlerinde sürdürülebilir uygulamaları merkeze almamız gerektiğini gösteren en önemli işaretler. Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından tescillenen “Sarı Gelin” isimli pamuk türü de bu yönde atılan önemli bir adım oldu.

KİMYASAL GEREKMİYOR

2004 yılından itibaren bölgede renkli pamukla ilgili üretim çalışmaları gerçekleştirdiklerini anlatan Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Abdullah Çil, “İlk olarak belirlediğimiz pamuk türlerinde seleksiyon çalışması yaptık. Ardından renkli pamuğu 2014 yılında tescil ettirdik. Bu ürün normal pamuğa göre daha sarımsı bir renge sahip. Böylece üretim süreçlerinde kimyasal kullanmak gerekmiyor. Bir kilogram pamuğu boyadan arındırmak için 103 litre su kullanılıyor. Renkli pamukta ise böyle bir işleme gerek kalmıyor. Özellikle bebek ürünleri için uygun bir ürün” diye konuştu.

Renkli pamuğun bölgede çiftçilik faaliyetleri için oldukça önemli bir ürün olacağını belirten Çil, “Şu anda üretim alanımız istediğimiz seviyede değil. Bu yıl 200 dekar alana ekim yapıldı. Bunu sözleşmeli olarak uyguladık. Böylece hasat edilecek ürün önceden satın alınmış oldu. Gelecek yıl bu yöntemle 500 dekar alana ekim yapmayı planlıyoruz. Uzun vadede renkli pamuğu sözleşmeli tarımla geniş ekim alanlarına yayacağız” ifadelerini kullandı.



1.5 KAT FAZLA FİYAT HEDEFİ

Bölgedeki çiftçilerin bu ürünü tercih etmesi için oluşacak fiyatın çok önemli olduğunu vurgulayan Çil, “Renkli pamuğun normal pamuğa göre yüzde 50 daha fazla fiyatla satılacağını düşünüyoruz. Şu anda ürün ticarileşti ancak geliştirmelerimiz de sürüyor. Lif kalitesini daha da arttırabilirsek pazar gücümüz artacak. Verim olarak da normal pamuğa göre rekabet edecek seviyeye gelecek” dedi.

İLK ADIM ‘SARI GELİN’

TEKSTİL firmaları son dönemde çevreci adımları daha fazla önem vermeye başladı ve sürdürülebilir uygulamalara yatırım yapmaya ağırlık verdi. Türkiye’de renkli pamuk konusunda ilk adımlar LC Waikiki’den geldi. Firma ‘Sarı Gelin’ isimli kendinden renkli pamuktan bir koleksiyon oluşturdu. Bu ürünle bölgedeki sürdürülebilir tarım uygulamalarını desteklerken ürünlerde kullanılan kimyasal oranını da aşağı çekiyor.

PLANLI TEŞVİK ŞART

PAMUK konusunda en büyük sıkıntının destek ödemeleri olduğunu söyleyen Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, “Pamuk üretiminde çiftçiye verilecek destekler hasat döneminden önce açıklandığında bölgedeki pamuk üretimi artıyor. Ancak ödeme konusunda açıklamalar hasat sonrasına sarkınca pamuk ekiminde büyük bir daralma görüyoruz. Teşviklerin açıklanması daha planlı olursa pamuk üretimi de daha güçlü şekilde devam eder” açıklamasında bulundu.

DEFİLE DÜZENLENECEK

RENKLİ pamuk çalışmaları kapsamında yıllardır bölgedeki çiftçileri bilgilendirdiklerini söyleyen Abdullah Çil, “Malezya ve Hindistan gibi ülkeler de renkli pamuk ile ilgili benzer çalışmalarda bulunuyor. Ama renkli pamuk üretimi arttıracak en önemli etken sürdürülebilirliğe önem veren tekstil firmalarının bu konuya ilgisi. Bu konudaki işbirlikleri ve sözleşmeli tarım uygulamaları da önümüzdeki günlerde artacak. Adana Valiliği de bu konularda temaslarını sürdürüyor. Bu kapsamda 2 Ekim tarihinde renkli pamuktan yapılan kıyafetlerle bir defile düzenlenecek. Ayrıca üreticilere özellikle de ihracatçılara bu konuda bilgilendirmeler yapılacak” ifadelerini kullandı.

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