Renault'tan B sınıfına yeni soluk! Taliant Türkiye yollarında

Türkiye’de en çok tercih edilen otomobiller arasında yer alan Renault Symbol isim değiştirerek Taliant olarak ülkemize geri geldi. Sınıfının en çok satan otomobilleri arasında olan Symbol’un yeni nesli Taliant dış ve iç tasarım olarak farklılaştı ve daha üst segment görüntüye kavuştu.

Uzunluk ve genişliği artan Taliant’ın kaputunda kaslı görüntü sizi karşılıyor. Dışardan ilk bakışta küçük Megane gibi görünen Taliant’ın arka kısmı da yine Megane stiline çok yakın hatlara sahip. Dış görüntüsünde ise park sensörlerinin gövde rengine boyanmamış olması dikkat çekiyor.

İÇ MEKAN

Taliant’ın içine geçtiğimizde ilk dikkatleri çeken koltukların konforu oluyor. Koltuklar sırtı sarıyor ve yanal destekler oldukça iyi dizayn edilmiş.

Renault’larda klasikleşmiş olan klima ünitesini Taliant’ta da görüyoruz. 8 inçlik geniş multimedya ekranı ile navigasyon ve Apple Car Play kullanıma sunulmuş. 3 kollu direksiyon üzerinde hız sabitleyici, sesli asistan ve kadran üzerindeki ekranı yöneten tuşlar bulunurken yine Renault’larda alıştığımız multimedya kontrol ünitesi direksiyonun altına konumlandırılmış.

Malzeme kalitesine gelince sert plastik iç mekanda oldukça sık kullanılmış. Torpidoda ve kapı içlerinde kumaş detayı bulunurken sınıfına göre gösterişli duruş sergiliyor. Ön koltukların arkasında ise küçük işlevsel açılıp kapanabilen raflar bulunuyor. Bu da çocuklu aileler için faydalı bir donanım olarak öne çıkıyor. Bagaj içinde organizer bulunurken stepne de araç üstünde geliyor. Ancak bagaj kapağının kollarının içeriye kıvrılması nedeniyle depolama alanında sorunlar yaşanabilir.

1000 CC ANCAK GÜÇLÜ MOTOR

Taliant’ın tüm modellerinin kalbinde 1000 cc’lik motor yatıyor. Manuel ve otomatik şanzıman seçeneklerine sahip Taliant’ın performansı turbolu motorda oldukça yeterli.

1100 kilogram civarındaki Taliant’ı 90 beygirlik motor ve CVT şanzıman depar attırmaya yönelik hareketlerde bulunuyor. CVT şanzımanı kullanmayanların alışması halinde 1.0 motor ile çok iyi performansın yakalanacağını unutmamak gerekiyor. Uzun yolları kısaltacak süratlere düşük devirlerde ulaşan Taliant ile yakıt ekonomisi de yapılıyor. ECO seçeneği ile düşük yakıt tüketimi ile yol alınıyor.

Yol tutuşuna geldiğimizde ise tatmin edici seviyede. Yüksek hızlarda keskin virajlarda sürücüye de bağlı olarak farklı sonuçlar alınabilir. Ancak otomobile alıştıktan sonra şeritten çıkma eğilimi son buluyor. Direksiyon hassasiyeti ise biraz zayıf diyebilirim. Çok hafif olan direksiyon hıza karşı duyarlılığı azalıyor.

Sert plastik kullanımı nedeniyle çok bozuk yollarda iç trim sesleri az da olsa kendini hissettiriyor. Start-stop özelliğiyle gelen Taliant’ta elektrikli el freni de bulunuyor. Arka diz mesafesi ise oldukça yeterli ve uzun yollarda rahat seyahat edilmesini sağlıyor. Arka camın çok yatık olması ve üçüncü fren lambasının da arka pandizotta bulunmasından ötürü arka camı rahat kullanmaya engel oluyor.

Anahtarsız çalıştırma, ön ve arka park sensörleri, geri görüş kamerası, yağmur ve far sensörü, kör nokta uyarı sistemi ile otomobili kullanmak şehir içinde çok daha kolaylaşıyor.

Otomobil fiyatlarındaki artışla birlikte 185 bin 900 lira başlangıç fiyatıyla piyasaya çıkan Taliant’ı yakın zamanda yollarda daha fazla görebiliriz.

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