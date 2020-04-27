Renault hisseleri yardım haberiyle yükseldi

Renault hisseleri şirketin Fransa devletinden 5 milyar euro mali yardım alacağına işaret eden açıklanın ardından bugün %4.5 primle güne başladı.



Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire Cuma akşamı Fransa'nın TF1 televizyonunda yer alan habere göre hükümetin Air France KLM'ye 7 milyar euro vereceğini, Renault için de 5 milyar euro değerinde yardım paketi üzerine çalıştığını söyledi.