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Ekonomi
Reuters
Haber Giriş: 27.04.2020 - 10:44,Son Güncelleme:

Renault hisseleri yardım haberiyle yükseldi

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Renault hisseleri yardım haberiyle yükseldi
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Fransız otomobil üreticisi Renault'a devletin 5 milyar euro mali yardım yapacağına ilişkin beklentiler şirketin hissesine prim yaptırdı.

Renault hisseleri şirketin Fransa devletinden 5 milyar euro mali yardım alacağına işaret eden açıklanın ardından bugün %4.5 primle güne başladı.

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire Cuma akşamı Fransa'nın TF1 televizyonunda yer alan habere göre hükümetin Air France KLM'ye 7 milyar euro vereceğini, Renault için de 5 milyar euro değerinde yardım paketi üzerine çalıştığını söyledi.

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