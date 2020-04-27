Renault hisseleri yardım haberiyle yükseldi
Fransız otomobil üreticisi Renault'a devletin 5 milyar euro mali yardım yapacağına ilişkin beklentiler şirketin hissesine prim yaptırdı.
Renault hisseleri şirketin Fransa devletinden 5 milyar euro mali yardım alacağına işaret eden açıklanın ardından bugün %4.5 primle güne başladı.
Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire Cuma akşamı Fransa'nın TF1 televizyonunda yer alan habere göre hükümetin Air France KLM'ye 7 milyar euro vereceğini, Renault için de 5 milyar euro değerinde yardım paketi üzerine çalıştığını söyledi.
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