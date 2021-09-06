MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriRekora yakın seviyede! Yeniden yükseliş başladı
GeriEkonomi Rekora yakın seviyede! Yeniden yükseliş başladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 06.09.2021 - 08:10 | Son Güncelleme:

Rekora yakın seviyede! Yeniden yükseliş başladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Rekora yakın seviyede! Yeniden yükseliş başladı

Kripto para birimleri yeniden yükselişe geçerken son dönemde rekorlarla adından söz ettiren Cardano ve Solana rekor seviyelerine yakın seyrediyor. Öte yandan Bitcoin yeniden 51 bin doları aştı.

Kripto para birimleri yeniden yükselişe geçti. Dünyanın en büyük ve en tanınan kripto para birimi Bitcoin, son 24 saatte 49 bin 500 dolardan 51 bin 870 dolara yükseldi.

Popüler kripto para birimi ocak ayında yılın en düşük seviyesini görmüş, 27 bin 734 dolara kadar gerilemişti. Bitcoin en yüksek seviyesine de 14 Nisan'da çıkmış, 64.804,72 doları görmüştü.

: İlginizi Çekebilir

DİĞER KRİPTO PARA BİRİMLERİ DE YÜKSELİŞTE

- Ethereum son bir haftada yüzde 20'lik bir yükseliş kaydederken, son 24 saatteki yükselişle de 3.919,73 doları gördü.
- Binance Coin son 24 saatlik dilimde 489,38 dolardan 507,34 dolara yükseldi.
- Tether de yükselişten etkilenenlerden. Tether 0,99 dolarlık seviyesinden 1 dolar seviyesine çıktı.
- XRP 1,24 dolardan 1,33 dolara yükselirken, Dogecoin 0,29 dolardan 0,31 dolara çıktı.

Altın fiyatları ve kripto paralarda geçen hafta neler yaşandı
Altın fiyatları ve kripto paralarda geçen hafta neler yaşandı?

CARDANO YERİNİ KORUYOR

Ağustosta yaşanan hareketlenme ile birlikte Cardano fiyatı da tekrardan 2 doların üzerine çıkmıştı. Birçok defa 3 doların eşiğine gelip geri dönen Cardano sonunda 4 Eylül'de 3 dolar seviyesine gelmişti.

Cardano şimdi ise 2,95 dolar seviyesinde seyrediyor. Cardano kurucusu geçtiğimiz günlerde Solana’nın başarısından bahsetmişti. Bu demeçlerden sonra ADA ve SOL’un birleşeceği iddiaları ortaya atılmıştı. Bu iddia sonrasında hem ADA hem de SOL’da hareketlenme başlamıştı.

Bu kripto paraların yıldızı parladı Yükselişleri sürecek mi
Bu kripto paraların yıldızı parladı! Yükselişleri sürecek mi?

REKORA YAKIN SEYREDİYOR

Öte yandan Solana 4 Eylül'de rekora imza atmış ve 149 doları görmüştü. Analistler, henüz Solana fiyatında zirvenin görülüp görülmediğini anlamanın zor olduğunu belirtirken, yüzde 70'e yakın değer kazanan Solana için bazı analistler olumlu bir süreç görüyor.

Solana şu anda ise rekora yakın bir seviyede 140 dolar bandında ilerliyor.

Kripto paralar için şok sözler: Dolandırıcılık, zırva, aldatma
Kripto paralar için şok sözler: Dolandırıcılık, zırva, aldatma

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi