Rekor kırdı.... 150 milyon doları aştı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Ve beklenen oldu... Resmen meydan okudularVe beklenen oldu... Resmen meydan okudular#Rusya
Amatör meteorologlar kafa karıştırdı 14 Şubatta kar yağacak mıAmatör 'meteorologlar' kafa karıştırdı! 14 Şubat'ta kar yağacak mı?#Hava Durumu
Ahmet Nur Çebiden Gedson Fernandes ve Şenol Güneş açıklamasıAhmet Nur Çebi'den Gedson Fernandes ve Şenol Güneş açıklaması#Beşiktaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüşmesinin detaylarını anlattı: Görüşmede bende bu umut doğduCumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüşmesinin detaylarını anlattı: Görüşmede bende bu umut doğdu#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Çirkin saldırıya tepki yağdı Ve karar verildiÇirkin saldırıya tepki yağdı! Ve karar verildi#Onur Anıtı
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme Şüphelilerin ilk ifadesi ortaya çıktıŞafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme! Şüphelilerin ilk ifadesi ortaya çıktı#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
Tüm ülke nefesini tuttu bekliyor Son 6 metre kaldı ancak...Tüm ülke nefesini tuttu bekliyor! Son 6 metre kaldı ancak...#Fas
Telefona gelen SMSe tıkladı, hayatının şokunu yaşadı Bu mesaja dikkatTelefona gelen SMS'e tıkladı, hayatının şokunu yaşadı! Bu mesaja dikkat#Dolandırıcılık
Türkiyenin nüfusu açıklandıTürkiye'nin nüfusu açıklandı#Türkiye
Fatma Girikin bakıcısı ilk kez konuştu... Anlatırken gözyaşlarına boğulduFatma Girik'in bakıcısı ilk kez konuştu... Anlatırken gözyaşlarına boğuldu!#FATMA GİRİK
İstanbulda karlar eridi, barajlar doldu İşte barajlarda son durum...İstanbul'da karlar eridi, barajlar doldu! İşte barajlarda son durum...#Istanbul
Yunan güçlerini geri püskürtmüşlerdi O anları CNN TÜRKe anlattıYunan güçlerini geri püskürtmüşlerdi! O anları CNN TÜRK'e anlattı#Çanakkale
Şöhret yolculuğu demir parmaklıklar ardında sonlandı: 18 yıl hapis yatacakŞöhret yolculuğu demir parmaklıklar ardında sonlandı: 18 yıl hapis yatacak#Geoffrey Paschel
Memur ve memur emeklileri dikkat Emekli ve memur enflasyon farkı oluşmaya başladıMemur ve memur emeklileri dikkat! Emekli ve memur enflasyon farkı oluşmaya başladı#Memur
Ece Erkenin yaşadıkları beni çok üzdüEce Erken'in yaşadıkları beni çok üzdü!#Arda Kural
HABERLEREkonomi Haberleri

Rekor kırdı.... 150 milyon doları aştı

#Antalya#İhracat#Ekonomianasayfa
Rekor kırdı.... 150 milyon doları aştı

Antalya Ticaret Borsası Başkanı (ATB) Ali Çandır, Antalya’nın il bazındaki Ocak ayı ihracatının geçen yıla göre yüzde 3 artışla 150 milyon doları aştığını belirterek, tarım sektörü ihracatının yüzde 9 artış ve 94 milyon dolarla en yüksek ihracat yapılan sektör olduğunu açıkladı.

Haberin Devamı

Antalya’nın 2022 yılı Ocak ayı sonu itibarıyla il ihracat verileri belli oldu. ATB Başkanı Ali Çandır, il ihracat verileri ve Türkiye’deki paylarına ilişkin bilgileri verdi. 2022 Ocak ayı ihracatının geçen yıla göre yüzde 3.14 artışla 150 milyon 137 bin dolara yükseldiğini belirten Ali Çandır, "İhracatımızın yüzde 63’ünü oluşturan tarım sektörümüzün ihracatı ise yüzde 9 artışla 94 milyon 32 bin dolara ulaştı. Emek veren tüm üretici, tüccar ve ihracatçılarımıza teşekkür ederim. Antalya üretiyor" dedi.

Gözden Kaçmasın

Telefona gelen SMSe tıkladı, hayatının şokunu yaşadı Bu mesaja dikkatTelefona gelen SMS'e tıkladı, hayatının şokunu yaşadı! Bu mesaja dikkatHaberi Görüntüle

TARIMIN İHRACATTAKİ PAYI YÜKSELDİ

Çandır, 2022 Ocak ayında Türkiye’nin yaş meyve sebze ihracatının yüzde 21’i, süs bitkileri ve mamulleri ihracatının yüzde 48’i, tarım ve gıda ihracatının yüzde 3.7’si, sanayi ihracatının yüzde 0.3’ü, madencilik ihracatının yüzde 4.2’si, toplam ihracatının da yüzde 0.9’unun Antalya’dan yapıldığını açıkladı. Çandır, "2022 Ocak ayında tarım ve gıda ihracatı içinde yaş meyve sebze ihracatının payı Antalya’da yüzde 64.7 iken, Türkiye’de yüzde 11.1’dir. Süs bitkileri ve mamulleri ihracatının payı Antalya’da yüzde 6.3 iken, Türkiye’de yüzde 0.5’dir. Geçen yılın aynı ayına göre, 2022 Ocak ayında Antalya’da toplam ihracat içinde tarımın payı yüzde 4 artarak, yüzde 63 olmuştur. Sanayinin payı yüzde 1 azalarak yüzde 23 olmuştur. Madenciliğin payı ise yüzde 3 azalarak 14 olmuştur. 2022 Ocak ayında Türkiye’de de toplam ihracat içinde tarımın payı yüzde 0.6 artarak yüzde 15.9 olmuştur" dedi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

New York Times yazdı... Türkiye sınırındaki operasyonda anons detayıNew York Times yazdı... Türkiye sınırındaki operasyonda 'anons' detayı!Haberi Görüntüle

SEKTÖRLERE GÖRE İHRACAT

Antalya’da bu yıl Ocak ayında yüzde 8.8 artış ve 94 milyon 32 bin dolarla tarım ilk sırada, yüzde 0.75 artış ve 34 milyon 954 bin dolarla sanayi ikinci, yüzde 13.5’lik düşüş ve 21 milyon 150 bin dolarla madencilik üçüncü sırada yer alıyor. Tarım sektöründe yüzde 3.45’lik artış ve 60 milyon 854 bin dolarla yaş meyve ve sebze ihracatı ilk sırada.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalya#İhracat#Ekonomianasayfa

BAKMADAN GEÇME!

Amatör meteorologlar kafa karıştırdı 14 Şubatta kar yağacak mı

Amatör 'meteorologlar' kafa karıştırdı! 14 Şubat'ta kar yağacak mı?

#Hava Durumu
Taraftarlardan Onur Anıtı’na çirkin saldırıya tepki Bu saygısızlığı asla affetmiyoruz... Atatürk Anıtına saldıran kuzenler tutuklandı

Taraftarlardan Onur Anıtı’na çirkin saldırıya tepki! 'Bu saygısızlığı asla affetmiyoruz'... Atatürk Anıtı'na saldıran kuzenler tutuklandı

#Onur Anıtı
İngilterede Başbakanlıktaki üst düzey dört yetkili istifa etti

İngiltere'de Başbakanlık'taki üst düzey dört yetkili istifa etti

#İngiltere

BAKMADAN GEÇME!

Amatör meteorologlar kafa karıştırdı 14 Şubatta kar yağacak mı

Amatör 'meteorologlar' kafa karıştırdı! 14 Şubat'ta kar yağacak mı?

#Hava Durumu
Taraftarlardan Onur Anıtı’na çirkin saldırıya tepki Bu saygısızlığı asla affetmiyoruz... Atatürk Anıtına saldıran kuzenler tutuklandı

Taraftarlardan Onur Anıtı’na çirkin saldırıya tepki! 'Bu saygısızlığı asla affetmiyoruz'... Atatürk Anıtı'na saldıran kuzenler tutuklandı

#Onur Anıtı
İngilterede Başbakanlıktaki üst düzey dört yetkili istifa etti

İngiltere'de Başbakanlık'taki üst düzey dört yetkili istifa etti

#İngiltere