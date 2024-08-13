×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Rekor kıran gram altın hafif geriledi

Güncelleme Tarihi:

#Altın#Emtia#Fiyat
Rekor kıran gram altın hafif geriledi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2024 07:28

Orta Doğu'daki gerilimin artması nedeniyle altın fiyatları güç kazanmıştı. Bugün ise hafif gerileme görülmeye başlandı.

Haberin Devamı

Orta Doğu'da İran ve İsrail arasındaki gerilimin artması, ABD'nin savaş gemilerini Orta Doğu'ya yönlendirmesi altın fiyatları üzerinde etkili olmuş ve gram altın dün 2671 lirayla tarihi yüksek seviyesine çıkmıştı.

Bugün ise altın fiyatlarında hafif gerileme görüldü.

Ons altın güne 2472 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2460 dolar, en yüksek de 2477 dolar seviyesi görüldü. Ons altın şu sıralar yüzde 0,35 oranında düşüşle 2464 dolardan alıcı buluyor.

Gram altın güne 2669 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2651 lira, en yüksek de 2670 lira seviyesi görüldü. Gram altın şu sıralar yüzde 0,54 oranında düşüşle 2655 liradan alıcı buluyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Altın#Emtia#Fiyat

BAKMADAN GEÇME!