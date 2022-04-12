Rekor İstanbul! Borsada tarihi yükseliş sürüyor

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Borsa İstanbul’da son altı haftadır devam eden yükseliş trendi dün tarihi rekor getirdi. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününü yüzde 2.06’lık yükselişle 2.393 puandan kapatarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştiren BIST 100 endeksi, haftanın ilk gününde 2.450 puan seviyesini görerek tarihi rekor kırdı. Gün içerisinde pozitif ivmesini koruyan endeksin, gün sonu kapanışı ise yüzde 2.2’lik artışla 2.449 olarak gerçekleşti. Analistler, Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin büyük çoğunluğundan yılın ilk çeyreğinde önemli kâr artışı beklendiğini kaydederek, özellikle banka kârlılıklarına ilişkin tahminlerin risk iştahını besleyen başlıca faktör olduğunu dile getirdi. Söz konusu yükselişte, Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye’nin arabulucu rolünün pozitif etkisinin etkili olduğu da kaydedildi.



GÜNDE YÜZDE 1 ARTIŞ



Son bir aydır günde ortalama yüzde 1 prim yapan BIST 100 endeksi, yükselen grafiğiyle küresel piyasalardan da pozitif ayrıştı. ABD ve Avrupa’da para politikalarını sıkılaştıran merkez bankalarının söz konusu piyasalarda risk iştahını azalttığı görülürken, Borsa İstanbul’un son altı haftadır küresel piyasaların dalgalı grafiğine karşılık pozitif olarak seyrini sürdürdüğü görüldü. Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana yukarı yönlü seyrini sürdüren BIST’te dünkü kapanışta öne çıkan sektör endeksleri bankacılık, leasing ve faktöring oldu.

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Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız İnfo Yatırım Araştırma Uzmanı Yunus Şahin, “2022 yılının ilk 3 ayında da yüksek enflasyonun devam ettiğini görüyoruz. Borsa İstanbul yükselmiş gibi gözükse de reel olarak çok büyük bir kazançtan bahsetmek çok mümkün değil. Bugüne kadar yaşanan yükselişlere, enflasyon hareketi demek çok yanlış olmaz” değerlendirmesini yaptı. Şahin, yükselişin diğer sebebi olarak ise ilk çeyrek finansallarına yönelik olumlu yöndeki beklentileri göstererek, “Bu yıl bilançoların çok daha güçlü gelmesi bekleniyor. Bu iki önemli sebebin yanında bir de Rusya-Ukrayna savaşındaki gerginliğin azalmasının da pozitif etkilerini son haftalarda görüyoruz” dedi.Borsa İstanbul’da bankacılık sektöründeki yükseliş dikkat çekerken, ilk çeyrek kârlılıklarında da benzer şekilde pozitif bir tablo bekleniyor. İlk çeyrekte enerji sektörü de BIST performansıyla dikkat çeken ve yakından izlenen sektörlerden biri olarak öne çıkıyor. Rusya-Ukrayna savaşının ardından hızla artan enerji maliyetleri ve elektrik fiyatları, enerji sektöründeki gelir ve kârlılıkları yükseltiyor. Bazı öngörülere göre Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaşın mayıs ayında sona ermesi halinde, Türkiye’nin Avrupalı turistler için en uygun alternatiflerden biri haline gelebileceği ihtimali de havacılık sektörünün son dönem performansını olumlu yönde etkiliyor.Rusya-Ukrayna savaşının ardından geçtiğimiz haftalarda Antalya’da yapılan müzakereler ve Türkiye’nin bugüne kadar izlediği arabulucu rol, TL varlıklar üzerinde de etkisini sürdürüyor. Savaşın başladığı günden bu yana izlenen politikayla, TL varlıklar üzerinde pozitif ayrışma dikkat çekerken; dış ilişkilerde izlenen bu rolün, gelecek dönemde pozitif ayrışmayı sürdürebileceği düşünülüyor.