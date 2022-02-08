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Rekor düzeyde gelir bekleniyor! Pfizer'dan Covid-19 aşısıyla ilgili satış tahmini

#Covid-19 Aşısı#Pfizer#Son Dakika
Rekor düzeyde gelir bekleniyor Pfizerdan Covid-19 aşısıyla ilgili satış tahmini

Pfizer, bu yıl 32 milyar dolarlık Covid-19 aşısı ve 22 milyar dolarlık antiviral koronavirüs tedavi hapı Paxlovid satmayı beklediğini söyleyerek 2022′de rekor düzeyde gelir elde edeceğini tahmin ediyor.

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Pfizer, 2022 yılına ait Covid-19 aşısıyla ilgili ciro tahminini 32 milyar dolara çıkardı. Daha önceden tahminler 29 milyar dolar şeklindeydi. Şirket antiviral hapından ise 22 milyar dolarlık ciro bekliyor. 

2022'de 4 milyar doz aşı satacağını öngören Pfizer, geçen yıl 3 milyar dolar aşı satmıştı. Pfizer tarafından Covid-19 hapı olan Paxlovid'den ise bu yıl en az 120 milyon kutu üretilmesi bekleniyor.

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HİSSE BAŞINA KAZANCI 1,08 DOLARI BULDU

Bugün dördüncü çeyrek ve 2021 yılı mali sonuçlarını da açıklayan Pfizer, dördüncü çeyrekte cirosunun 23,8 milyar dolar, net karının 3,39 milyar dolar, düzeltilmiş hisse başına karının 1,08 dolar olduğunu duyurdu. 

2021 yılının tamamında ciro 81,3 milyar dolara ulaştı. Düzeltilmiş hisse başına kar 4,42 dolar seviyesinde gerçekleşti. 2022 yılında toplam cirosunun 98-102 milyar dolar arasında olmasını beklediğini belirtti. 

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