'Rekolte oyunuyla fiyatı ayarlıyorlar'

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Bayraktar, serbest piyasada TMO fiyatlarına altına, maliyet fiyatına alımlar yapıldığını belirterek tekellerin Avrupalı firmalar lehine piyasayı manipüle ettiğini ve Rekabet Kurumu’nun devreye girmesi gerektiğini söyledi.

% 67’Sİ TÜRKİYE’DE

Türkiye’nin dünya fındık üretiminin yüzde 67’sini ve ihracatının yüzde 72’sini tek başına gerçekleştirdiğini kaydeden Bayraktar, yaklaşık 500 bin üreticinin geçimini fındıktan sağladığına dikkati çekti. Bayraktar, fındığın son 5 yılda üretim alanının 735 bin hektara çıktığını vurgulayarak, ülkede ürünün tüketiminin düşüklüğüne işaret etti. Karadeniz İhracatçı Birliklerinin 2020 yılı verilerine göre ülkede, 550 bin ton kabuklu fındık ihracatı yapıldığını ve 1.9 milyar dolar ihracat geliri elde edildiğini belirten Bayraktar, şu değerlendirmede bulundu:

'GÖÇÜ DURDURDUK'

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“TMO fındık alım fiyatlarını açıkladı ve fındık pazara indi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da rekolte, fiyat, piyasa oyunları ile fındığımızın ve ülkemizin itibarını zedelemeye çalışan kesim faaliyete geçti. Birlik olarak geçmiş dönemlerde lobilerle büyük mücadele verdik. Bu mücadeleler sonucunda TMO’nun fındık piyasasına girerek alım yapması sağlandı. 2011’de kaldırılması planlanan alan bazlı gelir desteğinin devamı için girişimlerde bulunduk. Üreticilerimize can suyu olan bu destek ödenmeye devam etti. Bu kazanımlarla Karadeniz’den Batı’ya göçü de önlemiş olduk.”

'REKABET KURUMU ENGELLESİN'

Bayraktar, 2021 yılı tahmini fındık rekoltesinin 668 bin ton olarak belirlendiğini anımsatarak, bu yıl için Türkiye’nin fındık rekoltesinin açıklanmasını istedi. Bayraktar, fındık üreticisinin mağduriyetine zemin oluşturan diğer kurum ve kuruluşların rekolte açıklamalarına asla müsaade edilmemesini isteyerek bu tarz açıklamaların Rekabet Kurumu’nca engellenmesini talep etti.