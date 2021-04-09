Reklamcılık hizmeti alınacaktır

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir.

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