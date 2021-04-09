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Reklamcılık hizmeti alınacaktır
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, mülkiyeti, yönetimi ve tasarrufu altında bulunan, metro istasyonlarının giriş/çıkışlarındaki mevcut 200 adet Metro Totemin reklam uygulaması işlevi kazandırılarak tesis edilmesi ve işletmeye verilmesi işinin ihalesini yapacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir.
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