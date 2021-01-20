Reklam yasağı devrede

Türkiye’den günlük erişimi 1 milyonun üzerinde olan sosyal ağ sağlayıcı Twitter, Periscope ve Pinterest’e 10 milyonluk birinci, 30 milyonluk ikinci idari para cezasına rağmen temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmedikleri için üçüncü cezai yaptırım başladı. Bu üç şirkete Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu imzasıyla reklam verme cezası kesildi. Söz konusu ceza kararı dünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Üç şirket için ayrı ayrı yayımlanan ceza kararlarında, üçüncü aşamaya geliş süreci özetlendi.

Ardından bu aşamada Türkiye’de vergi mükellefi olan şirketlerce yeni reklam verilmesinin yasaklandığı, yeni sözleşme kurulamayacağı, para transferi yapılamayacağı duyuruldu. Söz konusu yasağa uyulması için Türk Borçlar Kanunu’ndan başlayarak aralarında Suç Gelirlerinin Önlenmesi, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi gibi 15 kanun ile ilgili diğer mevzuata aykırılığın ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca takip edileceği kararı alındı.

TWITTER DA GELİR

Uzmanlar, özellikle Facebook’un reklam pastasındaki payını Rus rakibi VK’ye kaptırmak istemediği için temsilci atama bildiriminde bulunduğunu belirttiler. Yetkililer ise üçüncü aşamaya geçilmiş olmasına karşın Twitter ve Pinterest’in de temsilci atayacaklarına inandıklarını belirtirken, Periscope’un mart ayında kapanacağını anımsattılar. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Fatih Sayan başkanlığında bir ekibin sosyal ağ sağlayıcıları temsilci atama konusunda ikna trafiği yürüttüğünü anlatan yetkililer, yasal düzenlemenin bu şirketlerin Türkiye’den gitmesi için yapıldığı iddialarının doğru olmadığını belirttiler. Yetkililer, Batılı ülke vatandaşlarına sağlanan hakların Türk vatandaşlarına da sağlanması için temsilcilik zorunluluğu getirildiğini vurguladılar.

HIZLARI YAVAŞLAYACAK

Twitter, Periscope ve Pinterest reklam yasağının ardından 90 günün sonunda hala temsilci atamamış olursa yine BTK başkanı, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek. Hakim, bant genişliğinin yüzde 90’a kadar daraltılması kararı verebilecek. Hakim kararı bildirimden itibaren derhal ve en geç 4 saat içinde yerine getirilecek.

5 MİLYON CEZA

Bu süreçte kişiler tarafından yapılan başvuruların cevaplandırılması yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde BTK Başkanı tarafından sosyal ağ sağlayıcı şirkete her bir kişi için 5 milyon lira para cezası verilecek. Ayrıca raporlama yükümlülüğünü yerine getirmedikleri için de Başkan tarafından 10 milyon lira ceza kesilecek. Suçların tekrarı halinde cezalar katlanacak.

‘HAK İHLALLERİ ÖZGÜRLÜK DEĞİL, SUÇTUR’

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, yerli sosyal medya uygulaması Yaay ve Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, reklam yasağının uygulanmasını ilgili tüm kamu kurumlarının hassasiyetle denetleyeceğini vurguladı. Sayan, şu ifadeleri kullandı: “Dileriz ki hala temsilcisini bildirmeyen Twitter ve Pinterest de ivedilikle gerekli adımları atarlar. Yükümlülüğe uymamakta ısrar eden sosyal ağların bant genişliğinin daraltılması en son istediğimiz yol. Taciz, istismar, iftira ve hak ihlalleri bir özgürlük değil, suçtur. Hiç kimsenin bu ve benzeri suçları özgürlük kisvesi altında işlemesine asla müsaade etmeyeceğiz.”

KİMLER TEMSİLCİ ATADI

Rusya’nın Facebook’u olarak bilinen VK, Türkiye’ye temsilci atayan ilk sosyal ağ sağlayıcı şirket olurken, YouTube, TikTok, Google, Spotify, Netflix, Linkedin ile son olarak Facebook-Instagram temsilci atayacağını bildirerek hazırlıklara başladı.