Reklam Kurulu'ndan maske ve dezenfektanlara yakın takip

Reklam Kurulu, bu yılın ocak-ağustos döneminde görüşülen 1306 dosyadan 1168'i ilgili mevzuata aykırı bulurken, 250 dosyaya 20,9 milyon liralık idari para cezası uyguladı. Başvuruların en yoğun olduğu sağlık, gıda, kozmetik ve temizlik ürünleri reklamlarına yönelik yürütülen inceleme kapsamında ise 721 dosyadan 687'i mevzuata aykırı bulundu.



Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunan Reklam Kuruluna, tüketicileri aldatıcı veya ilgili mevzuata aykırı ticari reklamlarla ilgili olarak, tüketiciler, kurum ve kuruluşlar, rakip firmalar başvuruda bulunabiliyor, Kurul re'sen inceleme de başlatılabiliyor. Reklamlar, Kurul tarafından değerlendirilerek ilgili mevzuat uyarınca yaptırım kararı alınıyor.



AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgilere göre, Reklam Kurulu, bu yılın ocak-ağustos döneminde 1306 dosyayı görüştü.



Bu dosyalardan 1168'i ilgili mevzuata aykırı bulundu. Aykırı bulunan 1168 dosyanın 928'ine durdurma cezası, 240'ına ise idari para ve durdurma cezaları uygulandı. Uygulanan idari para cezası miktarı 20 milyon 891 bin 656 lira oldu.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde tıbbi malzemeler ile gıda ürünleri ve temizlik malzemelerine yönelik yoğun talep nedeniyle Reklam Kuruluna yapılan başvuruların büyük bölümü gıda, sağlık, kozmetik ve temizlik ürünleri sektörlerinde yoğunlaştı. Dezenfektan, maske, kolonya ve takviye edici gıda ürünleri de şikayete en fazla konu olan ürün gruplarını oluşturdu. Ağustos ayı itibarıyla sağlık, gıda, kozmetik ve temizlik ürünleri sektörlerinde 721 dosya görüşülürken, bu dosyalardan 34'ü mevzuata aykırı bulunmadı. Aykırı bulunan 687 dosyadan 515'ine durdurma cezası, 172'sine 15 milyon 506 bin 333 lira idari para ve durdurma cezaları uygulandı.



Salgın sürecinde talebin arttığı bu sektörlere ilişkin yürütülen incelemeler devam ederken, Kurul tüm başvurular titizlikle inceleniyor.



Bu arada, bu yıl indirimli satışlarda yaşanan aldatıcı uygulamaların önüne geçilmesi için de yoğun faaliyet programı yürütülüyor.



Bakanlık tarafından, Kovid-19 sürecinde artan sosyal medya reklamları göz önünde bulundurularak sosyal medya etkileyicileri tarafından yapılan ticari reklam ve haksız ticari uygulamalara ilişkin yürütülen incelemelerde esas teşkil etmek üzere "Sosyal Medya Etkileyicileri Tarafından Yapılan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Hakkında Kılavuz" yayınlanmıştı. Söz konusu kılavuz ile sosyal medya etkileyicileri tarafından yapılan ticari reklam ve uygulamalar hakkında reklam veren, reklam ajansları, mecra kuruluşları ve reklamcılık ile ilgili tüm kişi, kurum, kuruluşlara yol göstermek amaçlanmıştı.



GRAMAJ HİLESİNE KARŞI 18 BİN 860 ÜRÜN DENETLENDİ



Diğer taraftan, ürünlerin gramaj, adet ve benzeri ölçü birimlerinin azaltılmasına rağmen ambalajında renk, tasarım ve boyut olarak herhangi bir farklılaştırma yapmadan ürün birim fiyatlarının artırılması ve böylelikle ürün fiyatlarında zımni olarak artış yapılması uygulamalarına yönelik olarak Ticaret İl Müdürlükleri tarafından yürütülen denetimler kapsamında ülke çapında toplam 2 bin 44 işyerinde 18 bin 860 ürünün denetimi yapıldı. Denetimler sonucunda yapılan tespitlere ilişkin Reklam Kurulu tarafından incelenmek ve karara bağlanmak üzere üretici firmalardan bilgi, belge ve açıklamalar talep edilmeye başlandı.

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