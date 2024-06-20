Reklam Kurulu'ndan 20 milyon lira ceza

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Reklam Kurulunun 11 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilen 346 sayılı toplantısında karara bağlanan 175 adet dosyadan 147’si mevzuata aykırı bulunurken söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 20.100.269-TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Ayrıca, Kurul tarafından 3 adet dosya hakkında bu cezalarla birlikte erişimin engellenmesine de karar verildi.

Açıklamada şöyle denildi:



"Tüketicilerin ekonomik tercih ve menfaatlerini etkileyen reklam ve ticari uygulamaların ele alındığı toplantıda öne çıkan birkaç konuya aşağıda yer verilmiştir.

TÜKETİCİ TERCİHLERİNDE ETKİSİ OLAN ÇEVRESEL BEYANLAR DENETLENİYOR

Tüketicilerin çevre konusundaki duyarlılığının artmasıyla birlikte son dönemde reklam verenlerin tüketicilerin bilgi eksikliğini istismar edecek biçimde “çevresel beyan” içeren reklamlara yer verdikleri görülmüş olup, tüketicilerin “yeşil aklama” da denilen bu yöntemle alışveriş tercihlerinin yanlış yönlendirilerek aldatılmasının önlenmesi amacıyla Bakanlığımızca gerekli çalışmalar titizlikle yapılmaktadır.



Bu kapsamda, Reklam Kurulu gıda, giyim ve dayanıklı tüketim sektörlerinde faaliyet gösteren 4 farklı şirketin reklamlarında yer alan “doğa dostu”, “doğayı senin kadar düşünen” ve “iklim dostu” gibi çevreye ilişkin genel beyanların gerekli bilgiler verilmeden ve tüketiciler nezdinde belirsizliğe neden olacak şekilde kullanıldığı, ayrıca inceleme konusu reklamlarda yer alan çevreye ilişkin iddiaların ispatlanamadığı gerekçeleriyle söz konusu reklamlar hakkında idari yaptırım uygulanmasına karar vermiştir. Tüketicilerin doğaya ilişkin hassasiyetinin yeşil aklama yoluyla istismar edilmesinin önüne geçebilmek için Reklam Kurulu tarafından sektörel bazda yapılan incelemeler aralıksız olarak devam etmektedir.

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SAHTE VE TAKLİT AYAKKABI REKLAMLARI REKLAM KURULU GÜNDEMİNDE

Kurulun bu ayki toplantısının önemli gündem maddelerinden bir tanesini de taklit ayakkabı reklamları oluşturmuştur. Ayakkabıda ürün güvenliğinin sağlanması ve tüketici sağlığının korunması amacıyla özellikle sosyal medya mecralarında görülen koruma altındaki markaların logo ve diğer ayırt edici unsurlarının tüketicinin yanıltılmasına yol açacak şekilde kullanıldığı taklit ayakkabı reklamlarıyla ilgili yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde Reklam Kurulu tarafından reklam mevzuatını ihlal ettiği değerlendirilen 17 adet reklam veren hakkında idari yaptırım uygulanmasına karar verilmiştir.



COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERE İLİŞKİN YANILTICI REKLAMLAR MERCEK ALTINA ALINDI



Bu gündem maddeleri dışında, tüketiciler nezdinde gerek üretim kalitesi gerekse de ürün niteliği açısından her geçen gün önemi artan coğrafi işaretli ürünlere ilişkin olarak ortaya çıkabilecek yanıltıcı uygulamalara karşı Reklam Kurulu tüketicilerin haklarını korumak amacıyla denetimlerini sürdürmekte olup 346 sayılı Kurul toplantısında ilgili coğrafi işaret tesciline aykırı biçimde üretim yapan ve reklamlarında “Ayvalık Zeytinyağı”, “Ayvalık Organik Zeytinyağı, “Ayvalık Natural Sızma Zeytinyağı” gibi ifadeler kullanan 13 firma hakkında anılan reklamları durdurma kararı verilmiştir.



Reklam Kurulu’nun 346 sayılı toplantısında verdiği bu kararlarla birlikte yılın ilk altı ayında Kurul tarafından toplam 931 adet dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulunulmuş olup aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 811 adet dosya hakkında durdurma cezasının yanı sıra toplam 127.433.779-TL idari para cezası uygulanmıştır. "