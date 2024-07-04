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Rekabet Kurumu'ndan yeni soruşturma

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#Rekabet Kurumu#Soruşturma#Koruma Klor Alkali Sanayi
Rekabet Kurumundan yeni soruşturma
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2024 11:00

Rekabet Kurumu, Koruma Klor Alkali Sanayi ve Ticaret AŞ ile bazı teşebbüsler hakkında soruşturma açtı.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklama şöyle: 

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Rekabet Kurulu 12.06.2024 tarihli toplantısında, belirli kamu ihalelerinde fiyat teklifi verilmesi ve/veya yaklaşık maliyetin belirlenmesi süreçlerinde danışıklı hareket etmek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla; 

  • Koruma Klor Alkali Sanayi ve Ticaret AŞ,
  • 2S Kimya Arıtma Tarım İnşaat Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi,
  • Aykimsan Hiçyılmaz Kimyasal Ürünler İnşaat Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret  Limited Şirketi,
  • Irmak Kimya Sanayi ve Turizm Nakliyat Tarım Ürünleri ve Geri Dönüşüm Ticaret Limited Şirketi,
  • Süleyman Kimya Arıtım İnşaat Nakliye ve Tehlikeli Madde Danışmanlığı Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi

hakkında soruşturma açılmasına, 24-26/626-M(2) sayı ile karar vermiştir.

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#Rekabet Kurumu#Soruşturma#Koruma Klor Alkali Sanayi

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