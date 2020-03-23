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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 23.03.2020 - 21:14,Son Güncelleme:/

Rekabet Kurumu'ndan sert uyarı: Fırsatçılara en ağır para cezası uygulanacak

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Rekabet Kurumu'ndan sert uyarı: Fırsatçılara en ağır para cezası uygulanacak
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Yaş meyve ve sebze başta olmak üzere gıda piyasasında rekabeti bozucu eylemlerde bulunan kişi ve kurumlar (üretici, aracı, taşımacı, nihai satıcı gibi her türlü aktör) hakkında Rekabet Kanunu ile belirlenen en ağır idari para cezasının uygulanacağı bildirildi.

Rekabet Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, kurumun, tüketicinin refahını korumak ve etkin rekabet koşullarını bozan eylem ve işlemlerinin önüne geçmek üzere yetkilendirildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yaşanması sebebiyle, fırsatçı bir yaklaşımla yaş meyve ve sebze piyasası başta olmak üzere gıda piyasasında fahiş fiyat artışlarının gözlemlendiğine işaret edildi.

Söz konusu artışların ve artışa katkı sağlayan tüm aktörlerin rekabet kurumu tarafından yakından takip edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Küresel Kovid-19 salgınının yaşandığı bugünlerde, yaş meyve ve sebze piyasası başta olmak üzere ülkemiz gıda piyasasında fırsatçı bir yaklaşımla fahiş fiyat artışları yapıldığı gözlenmektedir.Tüketici refahını korumak ve etkin rekabet koşullarını bozan eylem ve işlemlerinin önüne geçmek üzere yetkilendirilmiş Rekabet Kurumu, söz konusu fiyat artışlarını ve bu artışa katkı sağlayan tüm aktörleri yakından takip etmektedir.Bu kapsamda, yaş meyve ve sebze başta olmak üzere gıda piyasasında rekabeti bozucu eylemlerde bulunan kişi ve kurumlar (üretici, aracı, taşımacı, nihai satıcı gibi her türlü aktör) hakkında Rekabet Kanunu ile belirlenen en ağır idari para cezası uygulanacaktır."

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