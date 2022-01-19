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Rekabet Kurumu'ndan otomotiv devlerine soruşturma

#Rekabet Kurumu#BMW#Volkswagen
Rekabet Kurumundan otomotiv devlerine soruşturma

Rekabet Kurulu tarafından başlatılan soruşturmada Audi, Porsche, Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW'nin sözlü savunma toplantısı başladı.

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Rekabet Kurulu, 5'lik grup olarak adlandırılan Almanya'da yerleşik Audi, Porsche, Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW hakkında yürütülen ön araştırmayı karara bağlayarak, bu şirketler hakkında soruşturma başlatmıştı. Rekabet Kurumu tarafından Audi, BMW, Mercedes, Porsche ve Volkswagen hakkında 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinde yer alan, "Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır" kararını ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi. Sözlü savunma toplantısı, Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle başkanlığında tarafların avukatları ve soruşturma heyetinin katılımı ile başladı.

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Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, toplantı başında yaptığı konuşmada otomotiv sektöründe  aaliyet gösteren orijinal parça üreticileri Audi, BMW, Mercedes, Porsche ve  kswagen’in 4045 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik  olarak soruşturma açıldığını hatırlattı. Küle, BMW’nin savunmalarının ticari sır içeren  kısmının gizli oturumda dinlenmesi talebini kabul ettiklerini de dile getirdi.

Soruşturma heyeti ise otomotiv sektöründe faaliyet gösteren orijinal parça üreticileri Audi, BMW, Mercedes, Porsche ve Volkswagen’in binek minibüsler dahil binek araç pazarında bileşen geliştirme ve üretimi, egzoz arıtma ve emisyon standartlarını da içerecek şekilde ürün özellikleri, inovasyon, çevresel ve güvenlikle ilgili teknolojiler, sertifikalar ve standartlar ile bunların piyasaya giriş zamanlamasına ilişkin koordinasyonlarda bulunmak yoluyla 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak açıldığını anımsattı. Soruşturma heyeti, soruşturma sürecinde yapılan inceleme, tespit ve değerlendirmeler ışığında radar hız kontrol sistemlerine yönelik anlaşmanın 8 yıllık zamanaşımı süresinin dolduğu, üstü açılabilir araçlara, benzin partikül filtrelerine ve seçici katalitik azaltma sistemlerine yönelik anlaşmaların 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesine aykırılık teşkil ettiğine kanaat getirdi. Soruşturma heyeti, söz konusu anlaşmaların Kanun’un 2. maddesi kapsamında Türkiye piyasalarına “doğrudan, önemli ve makul olarak öngörülebilir/amaçlanmış” kriterlerini birlikte sağlayan bir etki doğurmadığı kanaatine vardı.

Sözlü savunma toplantısı, Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle’nin açılış konuşması ve soruşturma heyetinin beyanlarının ardından tarafların avukatlarının savunmaları ile devam etti.

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#Rekabet Kurumu#BMW#Volkswagen

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