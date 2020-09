Rekabet Kurumu'ndan kartellere mesaj

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, AA muhabirine, kurum olarak iki temel hedefleri olduğunu söyledi. Bunlardan birincisinin, işlerini dünya standartlarında yapmak, ikincisinin ise ne yaptıklarını topluma daha iyi anlatabilmek olduğunun altını çizen Küle, rekabet hukukunun etkili olabilmesinin rekabet bilincinin artmasına bağlı olduğunu dile getirdi.



Küle, Türk milletinin hamurunda, kültürel kodlarında yardımlaşma olduğunu, dayanışmaya önem verdiğini belirterek, toplumda rekabetin bazen büyük balığın küçük balığı yutması örneğinde olduğu gibi olumsuz bir anlama bürünebildiğini ifade etti. Bunun da Rekabet Kurumunun ve rekabet hukukunun toplum tarafından anlaşılmasını güçleştirdiğini vurgulayan Küle, şunları kaydetti:



"Topluma şu mesajı iyi anlatmalıyız. Günümüz piyasa sisteminde tüketicinin en büyük dostu Rekabet Kurumudur. Bir yerde Rekabet Kurumu yoksa o yerde karteller ve tekeller vardır. Kartel ve tekel demek pahalı ürün, düşük kalite demek. Yani tüketicinin cebinden ve refahından çalmaktır. Rekabet Kurumu piyasada rekabeti tesis ederek evvela tüketicinin refahını sağlar. Aynı zamanda piyasalarda hakkaniyetli bir yarış tesis ederek müteşebbisleri ve girişim özgürlüğünü de korur. Rekabet Kurumu, büyük balığın küçük balığı yutması gibi bir duruma yol açmadığı gibi, tam tersine buna izin vermez ve tek amaç olarak tüketicilerin refahını korumayı hedefler. Rekabet tüketiciyi koruyan gizli bir kahraman gibidir. Bu mesajı kamuoyu ve tüketicilerle daha etkili biçimde paylaşabilmek adına kamu spotu yaptırma fikrini benimsedik."



"TÜKETİCİYİ SÖMÜREN YAPILARI ÖNLEMEK GÖREVİMİZ"



Küle, kamu spotunda, tekellerin ve kartellerin yarattığı, tüketici refahını sömüren tekdüze, renksiz ve fakirleştiren piyasa yapılarının, rekabetin ve Rekabet Kurumunun en büyük düşmanı olduğu mesajını verdiklerini aktararak, piyasa aksaklığı olarak nitelendirilebilecek bu yapıları önlemenin Kurumun en önemli görevi olduğunu vurguladı. Küle, tüketicilere daha müreffeh imkanlar sunan pazarlar oluşturmayı öncelikli hedef olarak belirlediklerini söyledi.

Rekabet Kurumunun piyasada oyunun kurallara uygun oynanmasını ve hakkaniyetli biçimde iyi olanın kazanmasını amaçlayan hakem görevi üstlendiğini anlatan Küle, şöyle devam etti:



"Modern rekabet hukukunun merkezinde tüketici refahı vardır. Herhangi bir sektör kısıtlaması olmadan tüm sektörlerde faaliyet gösteren Kurum, kullandığımız cep telefonu ve mobil hizmetlerden mutfakta tükettiğimiz ürünlere ve kullandığımız elektriğe kadar her alanda tüketicileri koruyan rol üstlenir."

Kurumun son dönemde verdiği kararlarda bunun görülebileceğine işaret eden Küle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde de tüketiciyi korumak adına çalışmalar yürüttüklerinin altını çizdi.



"HER ALANDA TÜKETİCİLERİN REFAHINI KORUMAYA DEVAM EDİYORUZ"



Küle, dijital ekonomi alanında da faaliyetleri olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:



"Ekonomiler dijitalleşiyor. Bu alan, tüketiciler ve ekonomiler için önemli hale geliyor. Rekabet Kurumu verdiği kararlarla dijital ekonominin kılcal damarlarına kadar sirayet etti. Bu anlamda da dünyada sayılı rekabet otoritelerinden. Google hakkında verdiğimiz kararlardan, çevrimiçi gıda sipariş platformlarına ve tatil rezervasyonlarına kadar her alanda verdiğimiz kararlarla tüketicilerin refahını korumaya devam ediyoruz. Kararlarımızla da yetinmiyoruz. İnternet üzerinden satışların rekabetçi gücünü arttıracak düzenlemeler yapıyoruz. Hatta dijital ekonomi alanında ve e-pazar yeri platformaları hakkında başlattığımız sektör incelemeleriyle sorunları mercek altına alıyoruz. Rekabet Kurumunun bu faaliyetleri nedeniyle tüketiciler ve ekonomi nezdinde daha da dikkati çektiğini görüyoruz. Kendimizi daha aktif biçimde anlatmaya da devam edeceğiz. Bu kamu spotu uzun soluklu hedeflerimizin ilk ayağı."



"OYUN KURALLARINA GÖRE OYNANMALI"



Küle, Rekabet Kurumunun, dijital pazarlardan perakende sektörüne kadar her alanda, tüketicilerin refahından çalan tekel ve kartellerin karşısında büyük savaş verdiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Bir futbol maçında kuralların sadece bir takım lehine işletildiğinde bu oyun nasıl zevk vermezse, tekel ve kartellerle oyunun kuralının bozulduğu bir piyasada tüketiciler nezdinde aynı tatminsizliğe yol açar. O nedenle oyunun kurallarına göre oynanması elzemdir. Piyasa ekonomisinin hakemi olarak Rekabet Kurumu da tüketicilerin rekabeti yüksek bir futbol maçından elde ettikleri seyir zevkini pazarlardan da elde etmelerini hedefler. Bu nedenle kamu spotumuzda dediğimiz gibi, rekabet iyidir ve herkes oyunu kurallarına göre oynamalıdır. Aksi halde karşılarında tüketici refahının yılmaz savunucusu olarak Rekabet Kurumunu bulacaklar."