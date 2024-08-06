Rekabet Kurumu'ndan hazır betonculara büyük ceza

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Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklama şöyle:

Rekabet Kurulunun (Kurul) 22-54/828-M sayılı kararı ile Ankara ve Kırıkkale illerinde faaliyet gösteren bazı hazır beton üreticileri hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (4054 sayılı Kanun) 4. maddesini ihlal ettikleri iddiasına yönelik olarak 08.12.2022 tarihinde açılan soruşturma tamamlandı.

Ankara ve Kırıkkale illerinde faaliyet gösteren bazı hazır beton üreticilerinin hazır beton satış fiyatını belirlemek ve/veya bölge/müşteri paylaşımı yapmak üzere bir anlaşma/uyumlu eylem içinde bulunmak ve bilgi değişiminde bulunmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiası ile yürütülen soruşturma süreci devam ederken Kurulun muhtelif tarihli kararlarıyla 5 hazır beton üreticisi hakkında uzlaşma kararı alınmış ve alınan uzlaşma kararları neticesinde taraflara toplamda 65.125.619 TL idari para cezası uygulanmıştı.

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Diğer soruşturma tarafları hakkında devam eden soruşturma ise 25.07.2024 tarihli ve 24-31/726-308 sayılı Kurul kararıyla sonuçlandı. Bu kapsamda;

a) Ankara ilinde faaliyet gösteren;

Baştaş Hazır Beton San. ve Tic. AŞ,

Kolsan İnşaat Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ,

Limak Çimento San. ve Tic. AŞ,

SY Ankara Hazır Beton İnşaat Nakliyat Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Şerbetci İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ

bakımından 4054 sayılı Kanun’un 4.maddesinin ihlal edildiğine yönelik herhangi bir bulguya ulaşılamadığına ve dolayısıyla aynı Kanun’un 16. maddesi uyarınca adı geçen teşebbüslere idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına,

b) Ankara ilinde faaliyet gösteren;

Birlik Hazır Beton ve Yapı AŞ (BİRLİK),

Limmer Beton İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ (LİMMER),

Ozan Hazır Beton İnşaat Madencilik Nakliye Petrol Otomotiv Kuyumculuk Ticaret AŞ (OZAN),

Uğural İnşaat Turizm Petrol Sanayi ve Ticaret AŞ (UĞURAL) ve

Zirve Gurup Hazır Beton İnşaat Petrol Madencilik Nakliyat Sanayi ve Ticaret AŞ (ZİRVE)

tarafından bölge/müşteri paylaşımı yapmak, satış fiyatı tespit etmek, rekabete hassas bilgi değişimi yapmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinin ihlal edildiğine, bu nedenle adı geçen teşebbüslerden

BİRLİK’e 6.082.669,33 TL

LİMMER’e 14.486.390,87 TL

OZAN’a 33.272.888,82 TL

UĞURAL’a 29.861.767,41 TL

ZİRVE’ye 27.982.658,28 TL

tutarında idari para cezası uygulanmasına,

c) Ankara ilinde faaliyet gösteren;

Efaş Beton İnşaat Malzemeleri Nakliye Emlak Reklamcılık Kırtasiye Turizm ve Ticaret Ltd. Şti.

tarafından rekabete hassas bilgi değişiminde bulunmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinin ihlal edildiğine, bu nedenle teşebbüse 2.047.821,55 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına,

d) Kırıkkale ilinde faaliyet gösteren;

Ezn Maden İmalat İnşaat Ltd. Şti.

tarafından bölge/müşteri paylaşımı yapmak, satış fiyatı tespit etmek, rekabete hassas bilgi değişimi yapmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinin ihlal edildiğine, bu nedenle teşebbüse 6.908.330,23 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına ve soruşturmanın sonlandırılmasına karar verilmiştir.