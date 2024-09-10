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Rekabet Kurumu'ndan asansör şirketlerine soruşturma

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#Rekabet Kurumu#Asansör#Soruşturma
Rekabet Kurumundan asansör şirketlerine soruşturma
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2024 10:57

Rekabet Kurulu, asansör bakımı ve onarımı alanında faaliyet gösteren 14 teşebbüs hakkında soruşturma açtı.

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Rekabet Kurulu, Türkiye'de asansör bakımı ve onarımı alanında faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında soruşturma açtı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye'de Asansör Bakımı ve Onarımı Alanında Faaliyet Gösteren Teşebbüsler Hakkında Soruşturma Açıldı. (10.9.2024)
Türkiye’de asansör bakımı ve onarımı alanında faaliyet gösteren teşebbüslerin asansör bakım ve onarım hizmetleri pazarında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri 15.08.2024 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak,

-   Anıl Asansör İnşaat Turizm Ticaret Sanayi Ltd. Şti.,
-    Bor Asansör - Fatih KİRAZCI ve Ferdi ÖZDOĞAN,
-    Bor Konfor Asansör - Mehmet DOĞRU,
-    Çağrı Asansör - Yunus SALCAN,
-    Dmr Asansör - Kürşat DEMİR,
-    EÇ Asansör - Ergün ÇIBUK,
-    Kardeşler Avcı Asansör Makine Sanayi ve Ltd. Şti.,
-    Niğde Asansör - Ecevit TAPIK,
-    Sis-Tek Asansör - Muhammet YENİGÜL,
-    Strong Asansör - Kadir ARIKAN,
-    Tyana Asönsör İnşaat - Bülent MERT,
-    UGR Asansör - Uğur SOYÖZ,
-    Upas Asansör - Ethem BEREKE,
-    51 Asansör - Fuat ARSLAN hakkında soruşturma açılmasına 24-33/786-M sayı ile karar vermiştir."

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#Rekabet Kurumu#Asansör#Soruşturma

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