×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Rekabet Kurumu'ndan Abko'ya soruşturma

Güncelleme Tarihi:

#Rekabet Kurumu#Abko#Soruşturma
Rekabet Kurumundan Abkoya soruşturma
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2024 11:11

Abko İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında soruşturma açıldı.

Haberin Devamı

Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri sektöründe faaliyet gösteren Abko İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin yeniden satıcılarının internet satışlarını kısıtlamak ve yeniden satış fiyatlarını tespit etmek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri 27.06.2024 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; Abko İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında soruşturma açılmasına, 24-27/647-M sayı ile karar vermiştir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rekabet Kurumu#Abko#Soruşturma

BAKMADAN GEÇME!