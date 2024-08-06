Rekabet Kurumu'ndan 6.5 milyon lira ceza

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Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklama şöyle:

Rekabet Kurulu (Kurul) tarafından 26.01.2023 tarih ve 23-06/72-M sayı ile Adana ve Osmaniye illerinde faaliyet gösteren bazı hazır beton üreticileri hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (4054 sayılı Kanun) 4. maddesini ihlal ettikleri iddiasına yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma süreci devam ederken hakkında soruşturma açılan teşebbüslerden Oyak Çimento Fabrikaları AŞ (OYAK) ve MM Tiftik Kardeşler Nakliye İnşaat Emlak Petrol ve Tarım Ürünleri Paz. San. Tic. Ltd. Şti. (TİFTİK) tarafından yapılan uzlaşma başvuruları sonucunda, Kurulun 04.01.2024 tarih ve 24-01/19-7 sayılı kararı ile OYAK hakkında 61.182.782,44 TL idari para cezası uygulanmasına ve soruşturmanın OYAK bakımından sonlandırılmasına; Kurulun 18.01.2024 tarih ve 24-05/86-36 sayılı kararı ile TİFTİK hakkında 5.248.175,07 TL idari para cezası uygulanmasına ve soruşturmanın TİFTİK bakımından sonlandırılmasına karar verilmişti.

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Diğer soruşturma tarafları bakımından ise nihai olarak, Kurulun 25.07.2024 tarihli ve 24-31/727-309 sayılı kararı ile Samet Hazır Beton İnşaat Madencilik Lojistik Enerji Ltd. Şti’nin fiyat tespiti ve bölge/müşteri paylaşımına yönelik rakipler arası bir anlaşma/uyumlu eyleme taraf olmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiği tespit edilerek adı geçen teşebbüse 6.574.548,59 TL idari para cezası verilmiştir. Bununla birlikte, Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ ve KÇS Kahramanmaraş Çimento Beton Sanayi ve Madencilik İşletmeleri AŞ’nin 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiklerine yönelik herhangi bir bulguya ulaşılamadığına, dolayısıyla adı geçen teşebbüslere 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesi çerçevesinde idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına karar verilmiştir.