Rekabet Kurumu’ndan 29 firmaya soruşturma

Kurulun açıklamasında şunlar vurgulandı: “Hatırlanacağı üzere, Kurum, COVID-19 salgını başladığından beri fiyat artışları ve arz zincirindeki birtakım piyasa aksaklıklarına dair uyarılarda ve inceleme duyurularında bulunmuştu. Bu bağlamda, bugünkü (dünkü) kararın, yaklaşık bir ayı bulan bir süre zarfında yapılan analizlere göre gıda ve temizlik/hijyen ürünlerinin üretim ve ticareti ile iştigal eden teşebbüslerden bazılarının özellikle fahiş fiyat artışı davranışlarının rekabet hukukunu ihlal eder nitelikte olabileceğine dair ciddi ölçüde kanaate varıldığı anlaşılmaktadır. Diğer taraftan, Kurul’un bu süreçteki yaklaşımından söz konusu soruşturmayı normal süreçlerden daha hızlı tamamlayacağı çıkarımı yapılabilir. Salgın sürecinin ramazan ayı ile birleşmesinin de kurul kararını tetikleyen faktörlerden biri olabileceği tahmini de yanlış olmayacaktır. Kurul’un ayrıca zincir marketlere ilişkin yürüyen bir sektör incelemesi olduğu da bilinmektedir.”

SORUŞTURULAN FİRMALAR

Karar metninde yer alan teşebbüs unvanları ise şöyle: Watson Güzellik ve Bakım Ürünleri, Banvit, BİM, Beypi Beypazarı, CarrefourSA, Colgate-Palmolive Temizlik Ürünleri, Çağrı Gıda, Dalan Kimya, Dentavit Sağlık, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri, Evpaş Evyap, Gratis, Johnson and Johnson, Karizma Beşler Et Gıda, Katmer Un, Küçükbay Yağ ve Deterjan, Migros, Metro Grosmarket, Nestle Waters Gıda, Nivea Beiersdorf, Procter & Gamble, Savola Gıda, Söke Değirmencilik, Şok Marketler, Türk Henkel, Unilever, Yeni Çağdaş İhtiyaç ve Gıda Maddeleri, Yeni Mağazacılık, Yunus Market İşletmeleri.