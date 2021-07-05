Rekabet Kurumu, dijital pazarda tüketiciyi ve satıcıyı koruyacak düzenleme için çalıştay yapacak

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Rekabet Kurumu, son yıllarda hızlı büyüme eğilimine giren ve Türkiye'de e-ticaretin baş aktörleri halini alan e-pazaryerlerinin, tüketiciler ve satıcılar nezdindeki faydalarının uzun dönemde de korunmasını temin için çalışmalar yürütüyor.

Bu kapsamda sektördeki olası rekabet sorunlarının tespit edilmesi ve bunlarla mücadelede etkin politika araçlarının belirlenmesi amacıyla Rekabet Kurulunun 11 Haziran 2020'de aldığı kararla "e-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi" başlatıldı. İnceleme sonucu hazırlanan ön rapor da 7 Mayıs'ta kamuoyunun görüşüne açıldı.

İnceleme ve rapor sonucu ulaşılan bulgu, tespit, değerlendirme ve politika önerilerine yönelik sektör oyuncularının ve paydaşların, tüketicilerin, hukukçuların ve akademisyenlerin görüşlerinin alınmasının, rapora nihai halinin verilmesi aşamasında faydalı olacağı değerlendirilerek, yarın Ankara Bilkent Otel'de çalıştay yapılması planlandı. Açılış konuşmasını Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle'nin yapacağı etkinlikte, inceleme ön raporu da katılımcılara sunulacak.

Çalıştayda dijital platformların yol açtığı sorunların tespit edilmesi, dijital pazarda tüketicilerin ve satıcıların korunmasını sağlayacak düzenleme için görüşlerin ortaya konulması bekleniyor.

DİJİTAL PAZARDAKİ DÖNÜŞÜM DE GÜNDEMDE

Dijital platformlar, yarattıkları değerin yanı sıra davranış ve uygulamalarıyla toplumun tüm kesimlerinde yeni riskleri de beraberinde getiriyor. Platformlar verilerin toplanarak işlenmesine dayalı, algoritmalarla şekillenen, alıcılarla satıcıları bir araya getiren çift taraflı pazar yapısında faaliyet gösterdiklerinden farklı kesimleri etkiliyor. Son dönemde tüketicilerin tercihleriyle şekillenen bir dünyadan, büyük veri ve algoritmalarla tüketicinin tercihlerinin şekillendirildiği bir dünyaya evrilme yaşanıyor.

Bu yeni dünyada, kendi ürünlerini de satan platformların, kendini kayırması, kendisine ekonomik olarak bağımlı olan taraflara adil olmayan koşullar getirmeleri, aşırı veri toplamaları, verilerin başka amaçlarla kullanılması, rakip platformların, satıcılarca aynı anda kullanılmasının engellenmesi gibi birçok rekabet sorunu da ortaya çıkıyor. Dijital dönüşüm de rekabet kurumlarının kendilerini bu yeni düzene hızla adapte etmelerini gerektiriyor.

Rekabet Kurumunun şimdiye kadar yürüttüğü inceleme ve soruşturmalarda da bu endişelerin artan şekilde piyasalara nüfuz ettiği görüldü. Tüm bu tespitlerden sonra bu platformu rekabet açısından kullanılır kılmak üretici ve tüketiciye sağlanan faydanın korunması için çalıştayın düzenlenmesi kararlaştırıldı. Çalıştay, açık havada, sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilecek.

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