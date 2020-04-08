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Ekonomi
Haber Giriş: 08.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Rekabet Kurumu başvuruları e-Devlet üzerinden

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Rekabet Kurumu başvuruları e-Devlet üzerinden
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Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan korunma ve kontrol önlemleri çerçevesinde, Rekabet Kurumu’na yapılacak tüm başvuru, dilekçe ve bilgi, belge sunumu işlemleri e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabiliyor.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruda, “Kurumumuza yapılacak tüm başvuru, dilekçe ve bilgi-belge sunumu işlemlerinin ‘https://www.turkiye.gov.tr/rekabet-kurumu’ adresinde yer alan e-Devlet kapısı üzerinden ulaşılan ‘Rekabet Kurumu Başvuru Portalı’ bağlantısı kullanılarak yapılabileceği hususunun önemle vurgulanması gerekmiştir” denildi.

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