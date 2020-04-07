Rekabet Kurumu başvuruları e-Devlet kapısı üzerinden alınıyor

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruda, Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemler devam ettiği sürece başvuruların e-Devlet kapısı üzerinden yapılmasının gerekliliği vurgulandı.



Duyuruda, "Tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına alan COVID19 virüsü salgını nedeniyle alınan korunma-kontrol önlemleri çerçevesinde Kurumumuza yapılacak tüm başvuru, dilekçe ve bilgi-belge sunumu işlemlerinin 'https://www.turkiye.gov.tr/rekabet-kurumu' adresinde yer alan e-Devlet kapısı üzerinden ulaşılan 'Rekabet Kurumu Başvuru Portalı' bağlantısı kullanılarak yapılabileceği hususunun önemle vurgulanması gerekmiştir." ifadesine yer verildi.