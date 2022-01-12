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Rekabet Kurumu Başkanı Küle: Cezaların gerekçesi hafta başı açıklanacak

#Rekabet Kurumu Başkanı#Birol Küle#Market
Rekabet Kurumu Başkanı Küle: Cezaların gerekçesi hafta başı açıklanacak

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, zincir marketlere kesilen 2 milyar 700 milyon liralık idari para cezasının gerekçeli kararının gelecek hafta başında yayınlanacağını söyledi.

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Ankara Bilkent Otel’de düzenlenen ‘Ödeme Hizmetlerinde Finansal Teknolojiler’ panelinin açılış konuşmasını yapan Küle, çıkışta gazetecilerin sorusu üzerine, “Zincir marketler ve bir tedarikçi olmak üzere 2.7 milyar TL idari para cezası vermiştik. Bu karara gerekçe teşkil eden tüm delilleri, yapmış olduğumuz çalışmaları ve alınan karardaki delil niteliği taşıyan tüm yazışmaları, iletişimi, koordinasyonu gerekçeli kararda görebileceksiniz. Cezanın nedenini, ‘tedarikçiler aracılığı ile zincir marketler arasındaki fiyat geçişlerini birlikte sağlamak’ olarak özetleyebiliriz” dedi.

Rekabet Kurumu Başkanı Küle: Cezaların gerekçesi hafta başı açıklanacak

SEKTÖR MASAYA YATIRILDI

Rekabet Kurumu’nun, finansal teknoloji (fintek) şirketlerinin rekabet hukukunun uygulama alanlarında karşılaşılan sorunların irdelenmesi amacıyla sektör temsilcilerinin katılımıyla düzenlediği Ödeme Hizmetlerinde Finansal Teknolojiler paneli dün yapıldı. Panelin açılışında konuşan Küle, finans sektöründe tüketicilerin, dijital kanallar üzerinden deneyimledikleri ürün ve hizmetler ile ihtiyaçlarını çok daha hızlı ve kolay giderme imkânına kavuştuğunu belirtti. Küle, “Genelde finans sektörü, özelde ise ödeme hizmetlerinde gözlemlenen teknoloji odaklı dönüşüm, bir taraftan tüketiciler için ürün ve hizmet çeşitliliğinin artmasını sağlarken diğer taraftan yeni oyuncuların pazarda yer edinmesine kapı aralıyor. Bu durum, finansal piyasaların ve ödeme hizmetlerinin yerleşik hizmet sağlayıcılarıyla pazardaki yeni oyuncular arasında bir rekabet ortamını doğurmakta ve artan rekabete bağlı olarak ilgili pazarlarda yenilikçi modellerin geliştirilmesi süreci hız kazanmaktadır” dedi.

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