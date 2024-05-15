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Rekabet Kurulu'ndan Viking Kağıt'a soruşturma

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#Rekabet Kurulu#Viking Kağıt#Soruşturma
Rekabet Kurulundan Viking Kağıta soruşturma
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2024 10:20

Rekabet Kurulu, Viking Kâğıt ve Selüloz Sanayi ve Ticaret'e alıcılarının yeniden satış fiyatlarını belirlemek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (4054 sayılı Kanun)’u ihlal ettiği iddialarına yönelik olarak soruşturma açtı.

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Temizlik ürünleri pazarında tuvalet kâğıdı, kâğıt havlu, peçete, ıslak havlu, ıslak mendil, kolonya, kutu mendil ve cep mendili üretimi ve satışı alanlarında faaliyet
gösteren Viking Kâğıt hakkında yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı. Önaraştırma, Viking Kâğıt’ın alıcılarının yeniden satış fiyatlarını belirlemek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (4054 sayılı Kanun)’u ihlal ettiği iddialarına yönelik olarak yürütülmüştü.

Önaraştırmada elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri 18.04.2024 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; Viking Kâğıt hakkında soruşturma açılmasına, 24-19/407-M sayı ile karar verildi.

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#Rekabet Kurulu#Viking Kağıt#Soruşturma

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