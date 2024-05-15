Rekabet Kurulu'ndan Viking Kağıt'a soruşturma

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Temizlik ürünleri pazarında tuvalet kâğıdı, kâğıt havlu, peçete, ıslak havlu, ıslak mendil, kolonya, kutu mendil ve cep mendili üretimi ve satışı alanlarında faaliyet

gösteren Viking Kâğıt hakkında yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı. Önaraştırma, Viking Kâğıt’ın alıcılarının yeniden satış fiyatlarını belirlemek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (4054 sayılı Kanun)’u ihlal ettiği iddialarına yönelik olarak yürütülmüştü.



Önaraştırmada elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri 18.04.2024 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; Viking Kâğıt hakkında soruşturma açılmasına, 24-19/407-M sayı ile karar verildi.