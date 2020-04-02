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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 02.04.2020 - 13:11,Son Güncelleme:/

Rekabet Kurulu'ndan destek

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Rekabet Kurulu'ndan destek
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Rekabet Kurulundan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek geldi ve 50 bin lira bağışlandı.

Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle ve kurul üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 50 bin liralık destekle katkıda bulundu.

Rekabet Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla duyurduğu Milli Dayanışma Kampanyası'na Küle ve kurul üyeleri 50 bin liralık destek sağladı.

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