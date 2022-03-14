Rekabet Kurulu'ndan Beypazarı ve Kınık Maden Suları'na soruşturma

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Rekabet Kurulu, Beypazarı İçecek ve Kınık Maden Suları hakkında, rekabete aykırı hareket edip etmediklerinin tespitine yönelik ön araştırmayı sonuca bağlayarak soruşturma başlatılmasına karar verdi.

Rekabet Kurulu, Beypazarı İçecek Pazarlama Dağıtım Ambalaj Turizm Petrol İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Kınık Maden Suları A.Ş. hakkında 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinde yer alan, "Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır" kararını ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik açılan ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve tespitleri ciddi ve yeterli bularak soruşturma başlatılmasına karar verdi.

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YEM SEKTÖRÜNDE SÖZLÜ SAVUNMA 12 NİSAN'DA

Yem üretimi ve satışı yapan teşebbüslerin 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi. Bahse konu sözlü savunma toplantısı, 12 Nisan 2022 tarihinde saat 10.30’da yapılacak.

Toplantıya söz almak üzere katılmak isteyen şikâyetçi ve üçüncü kişilerin, “Rekabet Kurulu Nezdinde Yapılan Sözlü Savunma Toplantıları Hakkında Tebliğ” uyarınca, toplantı konusu ile ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçeyle 5 Nisan 2022 günü mesai saati sonuna kadar Rekabet Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.

Sözlü savunma toplantısına dinleyici olarak katılmak isteyenler, toplantıyı online olarak takip edebileceklerdir. Bu amaçla Rekabet Kurumu web sitesindeki yönlendirmelere uygun olarak, en geç toplantı saatinden yarım saat öncesine kadar katılım formunun doldurulması gerekmektedir.