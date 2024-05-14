Rekabet Kurulu'ndan baharatçılara ceza

Haberin Devamı

Rekabet Kurulunun 04.01.2024 tarihli ve 24-01/5-M sayılı kararı uyarınca Bağdat Pazarlama Ticaret Limited Şirketi’nin ve Deva Baharatları Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlemek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.



Bağdat Pazarlama Ticaret Limited Şirketi’nin ve Deva Baharatları Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi aynı ekonomik bütünlük içerisinde faaliyet göstermesi sebebiyle, soruşturma kapsamında söz konusu iki şirket “Bağdat ve Deva Ekonomik Bütünlüğü” olarak tek bir teşebbüs olarak değerlendirildi.

Gözden Kaçmasın İşte en ucuz sıfır otomobiller... Mutlaka pazarlık edin Haberi Görüntüle

Soruşturma süreci devam ederken Bağdat ve Deva Ekonomik Bütünlüğü tarafından sunulan uzlaşma metni, Rekabet Kurulunun 18.04.2024 tarihli ve 24-19/423-173 sayılı kararı ile kabul edilmesiyle birlikte soruşturmanın sonlandırılmasına karar verildi. Bu kapsamda Bağdat ve Deva Ekonomik Bütünlüğü, alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlediğini ve bu suretle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiğini kabul etti. Soruşturmanın uzlaşma usulü ile sonlandırılması sebebiyle idari para cezasında %25 oranında indirim uygulanarak Bağdat ve Deva Ekonomik Bütünlüğüne 2.788.758,20 TL idari para cezası verildi.



Bilindiği üzere, 16.06.2020 tarihli ve 7246 sayılı Kanun’la 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 43. maddesinin beşinci fıkrasına getirilen değişiklikle rekabet hukuku mevzuatına kazandırılan uzlaşma uygulaması kapsamında Kurul, ilgililerin talebi üzerine veya resen, soruşturma sürecinin hızlı bitirilmesinden doğacak usuli faydaları ve ihlalin varlığına veya kapsamına ilişkin görüş farklılıklarını göz önüne alarak uzlaşma usulünü başlatabilmekte ve soruşturmanın sonlandırılmasına karar verebiliyor.