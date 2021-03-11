Rekabet Kurulu zirveye aday

Dünyada dijital platformların yol açtığı rekabet sorunları ile baş etmenin yol ve yöntemleri tartışması her gün yeni bir boyut kazanıyor. Türkiye’den Rekabet Kurumu da bu alanda yaptığı çalışmalarla dikkat çekiyor.

Türkiye’de Rekabet Kurulu’nın 2020 yılında Google’a karşı yürüttüğü soruşturmalarda aldığı kararlar, Global Competition Review (GCR) tarafından küresel ölçekte “Yılın En İyi Rekabet Kararı” kategorisinde aday gösterildi. Kurul aldığı söz konusu kararlar ile “Küresel Rekabet Ödülleri” içerisinde dünya genelinde 2020’de bir rekabet otoritesi veya mahkeme tarafından yapılan en iyi uygulamalar arasında yer almayı başardı.

Rekabet Kurulu, Şubat 2020’de Google’ın genel arama pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanarak çevrim içi alışveriş hizmetleri pazarındaki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığına hükmederek Google’a yaklaşık 98 milyon TL idari para cezası verip tedbir getirmişti.

Kurum Kasım 2020’de ise, küresel bazda geniş bir tartışma zeminine sahip olan konuda bir ilke imza atarak Google’ın metin/Adwords reklamları ile organik sonuçların içerik hizmetleri pazarındaki faaliyetlerini zorlaştırdığına hükmetmiş, yaklaşık 197 milyon TL’lik idari para cezası vererek ve tedbir getirmişti.

GCR Awards 2021’de ‘Yılın İcra Eylemi’ne adaylar şunlardan oluştu:



- Almanya’nın Facebook zaferi

- Türkiye’nin Google kararları

- Fransa’nın Google’a uyguladığı geçici tedbir kararları

- ABD Adalet Bakanlığı’nın (DOJ) Sandoz davasını erteleme kararı

- ABD Adalet Bakanlığı’nın (DOJ) Christopher Lischewski hakkındaki aldığı karar

- Portekiz’in gıda perakendecileri hakkında aldığı karar.

İŞTE O KARAR: GOOGLE REKABETİ İHLAL ETTİ

Rekabet Kurulu, 12 Kasım 2020’de Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettiği gerekçesiyle Google şirketine 196 milyon 708 bin 54 lira idari para cezası verilmesine hükmetmişti.



Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd Şti, Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc hakkında “genel arama pazarındaki hakim durumunu kötüye kullandığı” gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlanmıştı. Buna göre, Rekabet Kurulu, Google’ın, “genel arama sonuçlarının en üstüne, reklam niteliği belirsiz olarak ve yoğun bir şekilde metin reklamlarına yer vererek kendisine reklam geliri getirmeyen organik sonuçların içerik hizmetleri pazarındaki faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettiği” sonucuna ulaşmıştı. Kurul, bu kapsamda söz konusu teşebbüse 196 milyon 708 bin 54,78 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırmıştı.

UYUM TEDBİRİ

İhlali sonlandırmak ve pazardaki etkin rekabetin tesis edilmesini temin etmek için Google’dan gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 6 (altı) aylık süre içerisinde metin reklamlarını organik sonuçları dışlamayacak nitelik, ölçek ve/veya konumda sunması, kendisine tanınan sürenin en geç bir ay öncesinde hazırladığı uyum tedbirlerini kuruma sunması, Google’ın ilk uyum tedbirinin uygulanmaya başlamasından itibaren 5 (beş) yıllık süre boyunca ve yılda bir periyodik olarak kuruma rapor sunması istendi.

Rekabet Kurulu, 7 Ocak 2019’da Google’ın genel arama hizmetlerine yönelik yaptığı algoritma güncellemeleri ve Adwords reklamları ile hakim durumunu kötüye kullanarak teşebbüslerin faaliyetlerini zorlaştırdığı iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen ön araştırmayı karara bağlamıştı. Kurul Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti, Google International LLC, Google LLC ve Google Ireland Limited ve Alphabet Inc. hakkında soruşturma açılması kararlaştırmıştı.

Rekabet Kurulu soruşturmada 4 Kasım’da ABD’li teknoloji devinin sözlü savunması aldı. Online video konferans yoluyla yapılan toplantı yaklaşık 3.5 saat sürdü. Sözlü savunma toplantısında Google, “Google’da yapılan sorguların yalnızca yüzde 16’sında metin reklamları gösteriliyor. Üstelik bu oran gittikçe de azalıyor” ifadelerini kullandı.

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