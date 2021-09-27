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İsimleri tek tek açıkladı! Dev şirketlere soruşturma

#Rekabet Kurumu#Arçelik#Rekabet Soruşturması
İsimleri tek tek açıkladı Dev şirketlere soruşturma

Rekabet Kurulu, Arçelik, BSH Ev Aletleri, Gürses Kurumsal Tedarik, LG, Samsung ve SVS Dayanıklı Tüketim Malları hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

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AA- Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Arçelik Pazarlama AŞ, BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret AŞ, Samsung Electronics İstanbul Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti. ve LG Electronics Ticaret AŞ ile bu teşebbüslerin distribütörlerinin, yetkili satıcılara internet satış yasağı getirmek veya yeniden satış fiyatı tespitinde bulunmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen ön araştırma Kurulca karara bağlandı.

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Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak kanunun ilgili maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak söz konusu teşebbüslerin yanı sıra Gürses Kurumsal Tedarik ve Elektronik Tic. Paz. AŞ ile SVS Dayanıklı Tüketim Malları Paz. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında da soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurulu tarafından alınan soruşturma kararlarının, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin kanunu ihlal ettikleri, kanun kapsamında ceza yaptırımıyla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanmaması gerekiyor.

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