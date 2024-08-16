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Rekabet Kurulu devralma işlemini incelemeye aldı

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#Rekabet Kurulu#Devralma İşlemi#İnceleme
Rekabet Kurulu devralma işlemini incelemeye aldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2024 20:32

Rekabet Kurulunca, Eczacıbaşı Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün, Curium International Trading B.V. tarafından devralınmasına ilişkin başvurunun, nihai incelemeye alınması kararlaştırıldı.

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Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, Rekabet Kurulu, nükleer tıp alanında kullanılan ürünlerin üretim ve satışını gerçekleştiren Eczacıbaşı Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün, Curium International Trading B.V. tarafından devralınmasına ilişkin başvuruyu nihai incelemeye aldı.

Söz konusu işlemin, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesi kapsamında, hakim durum yaratan veya mevcut hakim durumu güçlendiren ve bunun sonucunda ülkenin bütünü ya da bir kısmında, ilgili piyasadaki etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunu doğurabileceği değerlendirildi.

 

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#Rekabet Kurulu#Devralma İşlemi#İnceleme

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